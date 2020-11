Se siete tra i tanti che hanno amato La regina degli scacchi, ecco le serie TV da non perdere che potrebbero piacervi.

Tra le serie TV che più sono piaciute agli utenti di Netflix in questo 2020 c’è La regina degli scacchi. Tratta dall’omonimo romanzo di Walter Trevis, la serie con protagonista Beth Harmon (interpretata da Annabeth Kelly nella versione da bambina, da Isla Johnston in quella da adolescente e infine da Anya Taylor-Joy da adulta) ha saputo conquistare milioni e milioni di spettatori. Se avete finito di vederla e siete alla ricerca di nuove serie TV che vi sappiano dare emozioni simili, ecco quali vi consigliamo di vedere.

Serie TV come La regina degli scacchi

La fantastica signora Maisel: in comune con La regina degli scacchi ha l’ambientazione, gli anni ’50, e il fatto che la protagonista sia una donna che vuole uscire dal ruolo imposto dalla società maschilista e far valere le proprie capacità e il proprio talento. In questo caso non per gli scacchi ma in quanto cabarettista.

Mrs. America: è un’altra storia al femminile quella raccontata in Mrs. America. Ambientata negli Stati Uniti degli anni ’70 ha per protagoniste un gruppo di donne che sono stare realmente impegnate in prima linea per far approvare dal 28 degli stati dell’unione l’ERA (Equal Rights Amendment), dovendo però affrontare una serie di pregiudizi maschili.

Fleabag: anche in questo caso la protagonista è una donna fuori dagli schemi la cui vita è incredibilmente movimentata. E’ una serie TV che fa dell’ironia il suo punto di forza ma che esplora il mondo femminile in ogni sua sfaccettatura.

Regina di Katwe: non è una serie Tv ma è un film. La protagonista Lupita Nyong’o che interpreta Harriet Nakku, una donna che vive in una baraccopoli in Uganda la cui vita cambia dopo aver incontrato Robert che le insegna a giocare a scacchi, sport di cui diventa una grande campionessa.