Il significato della canzone Sensazione stupenda di Tommaso Paradiso: quello che c’è da sapere sul testo del singolo del cantautore romano.

Prosegue a gonfie vele la carriera da solista di Tommaso Paradiso. L’ex leader dei Thegiornalisti, tra i grandi protagonisti dell’estate 2023 grazie al successo dei brani Viaggio intorno al sole e Amore indiano, ha pubblicato il 6 ottobre il suo secondo album, Sensazione stupenda, anticipato già un mese prima dall’omonimo singolo.

Una canzone in cui il cantautore romano, tra i paladini dell’indie italiano che ha imperversato in radio negli anni Duemiladieci, ha voluto descrivere a modo suo tutto ciò che ci può regalare emozioni uniche, quelle piccole azioni quotidiane che rendono la vita quotidiana qualcosa di speciale e inimitabile.

Sensazione stupenda di Tommaso Paradiso: il significato della canzone

Se con il suo secondo album Paradiso ha voluto dar vita a un manifesto di ciò in cui crede, di ciò che ha vissuto, della sua poetica sia musicale che testuale, con Sensazione stupenda è voluto partire dalle cose più semplici, e forse per questo le più complesse. Perché nulla come l’amore può regalarci sensazioni stupende e difficili da descrivere. Sensazioni che rendono la vita degna di essere vissuta.

Tommaso Paradiso

Non a caso, il cantautore romano nel testo della title track del suo nuovo album, per certi versi il brano che maggiormente rappresenta il senso dell’intero lavoro, si è voluto soffermare appieno su ciò che il vivere una relazione d’amore gli ha permesso di provare. Relazione d’amore vera, e non immaginata, visto che a ispirargli questa canzone è stata la sua compagna Carolina, una persona in grado di regalargli emozioni fortissime. Proprio come una ‘sensazione stupenda’.

Parlando di questa canzone, sui social lo stesso cantautore aveva scritto: “Posso solo suggerirvi che per me questa canzone è stata ed è una liberazione, fare pace col negativo e saperlo trasformare in un sensazione stupenda“. Una frase che era stata accompagnata poco dopo da una foto con Marco Rissa, chitarrista dei Thegiornalisti, e che aveva quindi dato vita a voci su una possibile reunion.

Ma nel testo, di riferimenti alla band o alle amicizie, non ce ne sono. Al centro di Sensazione stupenda c’è infatti solo l’amore e la vita di coppia, quella vita che fa tremare le gambe anche quando ci si limita a “vivere in mezzo a noi” o a “perdersi dentro casa“.

Sensazione stupenda di Tommaso Paradiso: il testo della canzone

È una sensazione stupenda

vivere in mezzo a noi,

perdersi dentro casa,

chiedere aiuto

aspettando che se ne va

sapessi essere all’inferno

sapessi godere il momento…

Continua per il testo integrale