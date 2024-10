Con la puntata in onda domenica 27 ottobre si chiude la prima stagione, ma Sempre al tuo fianco 2 si farà?

La prima stagione di Sempre al tuo fianco è giusta al termine: la puntata in onda su Rai 1 domenica 27 ottobre 2024 è infatti l’ultima e ora, come sempre accade quando una qualsiasi stagione di una serie TV giunge al termine, sono in tanti a domandarsi se Sempre al tuo fianco 2 si farà oppure no. A tal proposito, vediamo ora tutto quello che sappiamo riguardo.

Sempre al tuo fianco 2 si farà?

Da parte delle Rai non è ancora arrivata alcune comunicazione ufficiale riguardo al futuro della fiction ma sembra molto difficile, se non del tutto improbabile, che Sempre al tuo fianco 2 possa farsi.

Ambra Angiolini

Bisogna ricordare che gli episodi della prima stagione sono stati girati nel 2022 ma, durante le riprese, scoppiò un incendio dovuto a un rogo appiccato per questioni di sceneggiatura che devastò l’isola di Stromboli. Questo grave incidente distrusse decine di ettari di vegetazione e portò all’apertura di un’indagine per reato ambientale che causò anche lo stop alla messa in onda della fiction.

Per questo motivo Sempre al tuo fianco è andata in onda solamente due anni più tardi e non quando era originariamente previsto. Considerato il tempo che è passato dalle riprese della prima stagione e i problemi che ci sono stati, sembra a oggi difficile che Sempre al tuo fianco 2 possa farsi.

Si attendono comunque comunicazioni ufficiali da parte della Rai, chissà che i buono dati di ascolto fatti registrare della prima stagione non abbiano convinti i vertici della tv pubblica a continuare a investire su questo progetto e a realizzare una nuova stagione della fiction.

Sempre al tuo fianco 2: quando inizia?

Nel caso in cui Sempre al tuo fianco 2 dovesse essere realizzata, ci vorrebbero almeno altri due anni prima di poter vedere la fiction con Ambra Angiolini in Tv. L’uscita non sarebbe quindi prima del 2026.