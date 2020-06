Selfie perfetto: pochi passi per una foto da star

Vi piacciono le foto che scattano le star e che postano sui loro social? Vorreste anche voi una gallery di Instagram con autoscatti indimenticabili? Ecco tutte le regole da seguire per un selfie perfetto.

Siete capaci di fare un selfie perfetto? Quante volte apriamo Instagram o una rivista e vediamo delle belle immagini, anche con uno sfondo incantevole dietro, e pensiamo di volerle riproporre? Tantissime. Alle volte, però, il risultato non è dei più soddisfacenti, nonostante abbiamo invaso il rullino del nostro cellulare di foto pressoché tutte identiche. Ma allora qual è il trucco per riuscire ad avere un selfie perfetto?

7 regole per un selfie perfetto

Quando c’è di spontaneo e di naturale dietro una foto che vediamo caricata su Instagram? Spesso, anche quelle più naturali, nascondo uno studio non indifferente. Vi sveliamo noi 7 modi per riuscire ad avere un selfie che incanti chi lo osserva.

Una delle prime cose da tener ben presente è l’inquadratura. Mai riprendersi dal basso verso l’alto, per evitare che si veda il doppio mento. L’inquadratura, inoltre, deve essere dall’alto verso il basso, per mettere meglio in risalto i tratti del viso. Spesso, inoltre, è bene anche girare un po’ la testa, ma non troppo, per nascondere delle piccole imperfezioni.

La luce giusta è un’altra cosa da non sottovalutare. Secondo la regina dei selfie, Kim Kardashian, una delle luci migliori per un selfie è quella del tramonto. Il segreto, anche in questo caso, è cercare la luce migliore che possa valorizzare i nostri lineamenti.

Altra cosa da tenere a mente è l’espressione del viso. Questo, però, dipende dalla tipologia di foto che vogliamo scattare. Sorridente, arrabbiata, pensierosa, divertente: insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Selfie

Dallo sfondo agli accessori: ecco come ottenere un selfie perfetto

Se pensate che la fotocamera interna, per scattare un selfie, sia la scelta più saggia beh vi sbagliate di grosso. In questo le star di Hollywood insegnano e un autoscatto, degno di nota, deve essere fatto tramite la fotocamera esterna.

Gli accessori sono un elemento molto importante che possono valorizzare, ancora di più il vostro scatto. Ecco perché spesso indossare un paio di occhiali da sole, o un cinturone in vita piuttosto che una borsa può dare al nostro scatto una nota decisamente più glamour.

Una delle regole principali da seguire, infine, è quella di scegliere bene i filtri per modificare le nostre foto. Niente di artefatto, dal momento che su Instagram gli internauti sono alla ricerca dell’autenticità. Bisogna mantenere il colore della pelle uniforme, eliminare le imperfezioni ma senza esagerare.

