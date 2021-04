In base al tuo segno zodiacale hai modo di scoprire che tipo di viaggiatore sei. Ecco alcuni suggerimenti sulla destinazione ideale.

Se viaggiare è una tua passione e fremi dalla voglia di preparare le valigie, emergenza Covid-19 permettendo, abbiamo selezionato la meta ideale in base alle caratteristiche del tuo segno zodiacale, che è chiaramente uno dei tratti distintivi della persona a cui ci si può ispirare per le più svariate cose. Del resto, il mondo pullula di posti straordinari!

Viaggi per ogni segno zodiacale di fuoco

Partendo dagli Ariete, chi è nato sotto tale segno è notoriamente una persona avventuriera e molto attiva. Amante degli sport, la Nuova Zelanda, con spettacolari spazi naturali dove praticare le discipline preferite all’aria aperta, sembra fatta su misura.

I Leone vivono la propria vita con passione, vigore e hanno gusti eterogenei. La moderna metropoli Hong Kong è ricca di sfaccettature di qualsiasi tipo: tra le tranquille spiagge, i locali più “in”, le lussuose spa e le bancarelle di ravioli e dim sum, annoiarsi è impossibile.

Nomadi nell’animo, i Sagittario mettono la libertà personale in cima alle priorità. Vanno a caccia di grandi spazi e poco caos. Hanno una predilezione per le destinazioni naturali, caratterizzate da montagne imponenti, cascate, oceani e cieli stellati privi di smog. Ergo: delle Isole Azzorre.

Segni zodiacali di terra

Il segno zodiacale del Toro è incentrato sui piaceri terreni. Attraverso gli incredibili vini del Nuovo Mondo e il cibo gourmet, la Napa Valley è un punto di richiamo.

Fuggire dalla quotidianità e riposarsi sono prerogative della Vergine “on the road”. Per allietare lo spirito, Santa Fe, in New Mexico, permette di godersi i benefici dell’aria di montagna, mentre hotel eleganti e ristoranti raffinati offrono il massimo del comfort.

I Capricorno sono meticolosi e perfezionisti nello scegliere la loro prossima destinazione. Si muovono lentamente, sono attenti ai dettagli e perseguono il mix tra relax, praticità ed emozioni. Una visita alla Normandia, tra castelli medievali, città dall’illustre passato, abbazie, chiese e spiagge del D-Day è consigliata per sfruttare al massimo le capacità organizzative.

Un viaggio per ogni segno zodiacale d’aria

I Gemelli hanno un debole verso ciò che è anticonvenzionale e quei luoghi in cui due opposti sono in reciproca armonia. Sono all’altezza della natura dualistica le città gemelle Tel Aviv e Gerusalemme, rispettivamente centro della vita notturna e del patrimonio artistico e culturale.

Edoniste, affascinanti e carismatiche: le Bilancia tendono a puntare su destinazioni in sintonia con il loro essere e la loro armonia, dunque vogliono evitare il caos e il rumore. Ancora poco conosciuta a livello turistico, Stoccolma – capitale della Svezia – si distingue per le case ocra e rosse settecentesche, l’iconico municipio, il museo degli Abba e tante gemme nascoste.

L’Acquario è un segno unico, autentico, solitamente non interessato al pensiero della gente. Ecco perché lo attraggono i luoghi in cui ci si può mettere in viaggio e scoprire le meraviglie del pianeta. A tal proposito, si suggerisce la Tanzania. Questo Stato dell’Africa Orientale vanta incredibili riserve brulicanti di fauna selvatica, splendide spiagge, cultura e cibo incredibili, alloggi di lusso.

Viaggi e segni zodiacali d’acqua: i migliori accostamenti

I Cancro adorano partire per stringere forti legami con altre persone, che siano amici, familiari o il proprio partner. Credono che la felicità sia reale esclusivamente se condivisa, sono romantici e amano fare sorprese: Santorini, la più famose greca, li conquisterà!

Una mente aperta all’ignoto denota gli Scorpione, esploratori nell’animo. È congeniale il Sudafrica, a maggior ragione nel bel mezzo della Riserva Privata di Balule, a contatto con la fauna e la flora locali, ammirabili tramite appositi safari.

Infine, i Pesci hanno una accentuata spiritualità e non si accontentano di ciò che scorgono in superficie. Sono parecchio riflessivi, curano sia la mente sia il corpo. Per loro viaggiare significa rigenerarsi ed elevarsi spiritualmente, perciò rimarranno folgorati dalle città più belle dell’India.