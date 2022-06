Il prossimo 18 agosto si terrà l’asta della iconica Aston Martin utilizzata da Sean Connery nei panni di James Bond: è corsa all’acquisto.

L’iconica Aston Martin, guidata dall’indimenticabile Sean Connery in ben otto pellicole di James Bond va all’asta. La vendita della macchina, di proprietà dell’attore, potrebbe arrivare a 2 milioni di dollari. Parte del ricavato andrà all’associazione di beneficenza intitolata all’interprete morto nel 2020, ovvero la Sean Connery PhilantropyFund.

Sean Connery: all’asta Aston Martin di James Bond

Una Aston Martin modello DB5 va all’asta: non stiamo parlando una macchina qualsiasi, ma di quella che ha vissuto le avventure di James Bond. Interpretato dal bravissimo Sean Connery, morto il 31 ottobre del 2020, l’iconico personaggio ha fatto la storia del cinema mondiale. Indimenticabili sono le sue fughe e gli inseguimenti a bordo dell’Aston Martin, apparsa in ben otto pellicole della saga.

Di proprietà di Connery, l’automobile verrà venduta all’asta il prossimo 18 agosto, in California. Stando a quanto sostengono gli esperti, la vendita potrebbe arrivare a 2 milioni di dollari. Parte del ricavato andrà alla Sean Connery PhilantropyFund, un’associazione di beneficenza intitolata all’attore scozzese.

A decidere di vendere l’Aston Martin sono stati gli eredi di Connery, che hanno affidato il tutto alla Broad Arrow Auctions di Detroit. La notizia ha fatto in un lampo il giro del mondo e sono molti i magnati che si presenteranno all’asta.

L’Aston Martin comparsa in otto film di James Bond

La macchina di James Bond, un’Aston Martin DB5 del 1964, ha accompagnato le avventure cinematografiche del personaggio in otto film, a partire da Agente 007 – Missione Goldfinger (Goldfinger) del 1964, diretto da Guy Hamilton. L’ultima pellicola che ha visto la vettura in azione è No Time To Die del 2021, nella scena in cui Bond, interpretato da Daniel Craig, aziona le mitragliatrici nascoste nei fari.

Riproduzione riservata © 2022 - DG