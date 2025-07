Se risiedi qui, non paghi più i mezzi pubblici: trasporti gratis con il nuovo bonus

Mezzi pubblici gratuiti per gli studenti, al via il nuovo piano regionale in una regione italiana: come fruire di questo nuovo bonus.

Arriva un nuovo bonus per i mezzi pubblici che permetterà a migliaia di studenti di poter fruire dei trasporti in modalità gratuita, a patto che risiedano in una specifica regione italiana. Scopriamo, dunque, in cosa consiste questa nuova agevolazione e quali sono i requisiti da rispettare.

Mezzi pubblici gratis con il nuovo bonus: la novità di una specifica regione italiana

A partire da settembre 2025, oltre 100 mila studenti universitari di Torino e del Piemonte potranno usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici GTT, grazie ad un ambizioso piano regionale che ha come obiettivo principale quello di favorire la mobilità giovanile e la sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, dunque, rappresenta un importante intervento di welfare locale a sostegno delle nuove generazioni.

Il progetto, fortemente voluto dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Comune di Torino, coinvolge direttamente gli studenti sotto i 26 anni residenti nel territorio, escludendo – però – i fuori sede e coloro con un indicatore ISEE alto. I beneficiari del suddetto bonus, pertanto, potranno viaggiare gratuitamente su bus, tram e metropolitana gestiti da GTT.

Come è stata organizzata l’iniziativa

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad un articolato piano di finanziamento che ha visto la partecipazione delle Fondazioni bancarie Crt e Compagnia di San Paolo che hanno stanziato 4,5 milioni di euro, mentre l’Università di Torino e il Politecnico hanno garantito un sostegno diretto al progetto.

A questi fondi si aggiungono ulteriori 24 milioni di euro provenienti da risorse statali già assegnate alla Regione Piemonte per interventi ambientali mirati al miglioramento della qualità dell’aria.

Anche se a livello nazionale il Bonus Trasporti è ridotto e riservato ad una fascia ristretta di cittadini, il Piemonte sceglie di percorrere una strada diversa, puntando su un modello che integra welfare, sostenibilità ed istruzione.