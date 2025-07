Aura Farming, il ballo virale dell’estate: lo ha inventato un bambino

Aura farming è il nuovo ballo dell’estate: l’ha inventato un ragazzino indonesiano di 11 anni ed è subito diventato virale sui social.

Siamo pronti a scommettere che conoscete già l’aura farming, anche se probabilmente non sapete che si chiama così. Stiamo parlando del nuovo ballo che spopola sui social, già stato imitato da alcuni grandi nomi dello sport. A inventarlo, senza immaginare minimamente di diventare virale, è stato un ragazzino di soli 11 anni.

Aura farming: il nuovo ballo conquista i social

Un ballo inventato sul momento, solo per motivare i suoi ‘compagni’ di squadra. Stiamo parlando dell’aura farming, nata dalla creatività di Rayyan Arkan Dikha, un bambino indonesiano di appena 11 anni. Siamo pronti a scommettere che il ragazzino non immaginava di riscuotere tanto successo, né tantomeno che alcuni grandi nomi dello sport avrebbero imitato i suoi movimenti.

A essere particolare non è tanto la danza, quanto il fatto che l’undicenne si muove in perfetto equilibrio sulla punta di una lunga barca da corsa. Il bambino è stato immortalato mentre stava partecipando alla gara nazionale di barche Pacu Jalur, nella reggenza di Kuantan Singingi, in Indonesia, in veste di “Togak Luan”. Quest’ultimo è il danzatore che, posizionato sulla punta del natante, ha il compito di motivare l’equipaggio.

“Ho inventato io questa danza, è stato semplicemente spontaneo”, ha raccontato Rayyan alla Bbc. L’aura farming è diventata virale in un lampo e diversi grandi nomi dello sport l’hanno già imitata.

Che significa aura farming

Anche se qualcuno pensa che l’aura farming sia un semplice balletto, in realtà è molto di più. Il suo significato è profondo. Da un lato c’è la necessità di motivare l’equipaggio, dall’altro il bisogno di Rayyan di costruire la propria aura, dimostrare agli altri il proprio carisma.

Visto il valore della danza, non stupisce che alcuni grandi nomi dello sport l’abbiano fatta propria. Il primo a imitarla è stato Toprak Razgatlioglu, campione turco della Superbike che ha eseguito il ballo dopo la vittoria in gara 1 del round di Donington. Dopo di lui tanti altri, come: i motociclisti Marc Márquez e Deniz Oncu, il giocatore di football americano Travis Kelce, il pilota di Formula 1 Alex Albon e le squadre del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana di calcio femminile.