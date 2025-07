Galateo dell’estate: quante di queste 10 regole infrangi e cosa rischi

Viste le numerose segnalazioni ricevute, il Codacons ha stilato un vero e proprio galateo dell’estate: ecco le 10 regole per la spiaggia.

Com’è normale che sia, durante la bella stagione le zone costiere vengono prese d’assalto. Trascorrere una tranquilla e rilassante giornata in spiaggia, però, non è così semplice, motivo per cui il Codacons ha stilato 10 regole da rispettare per il benessere di tutti. Scopriamo il galateo dell’estate, oggi necessario come non mai.

Galateo estate: le 10 regole fissate dal Codacons

Siamo pronti a scommettere che in molti hanno sorriso nello scoprire il galateo dell’estate del Codacons, eppure vi basterà leggere le 10 regole per capire quanto siano necessarie, oggi come non mai. D’altronde, l’associazione ha preso questa decisione dopo aver ricevuto innumerevoli segnalazioni di cittadini stanchi, per non dire esausti, della maleducazione dilagante.

Il Codacons ha anche chiesto agli stabilimenti balneari di esporre in bella mostra il galateo dell’estate, così che cittadini e turisti abbiano ben chiare le regole da rispettare. E’ bene sottolineare che sono norme che qualsiasi persona civile dovrebbe già conoscere, quindi niente di così assurdo. Di seguito, le prime cinque:

usare lo smartphone con discrezione: niente telefonate a voce alta, suonerie fastidiose e note vocali o musica al massimo del volume;

non violare la privacy degli altri: niente foto e video ai bagnanti, anche accidentalmente;

rispettare gli spazi altrui: non invadere la spiaggia con le proprie cose (borse, giochi, etc.) e a lasciare liberi i corridoi e i passaggi verso il mare;

niente tuffi rumorosi e schizzi improvvisi;

attenzione alle docce: servono per rinfrescarsi e non per un bagno completo con tanto di shampoo e bagnoschiuma.

Galateo dell’estate: cosa rischia chi non lo rispetta

Di seguito, le altre cinque regole del galateo dell’estate del Codacons:

parlare a bassa voce: specialmente i genitori, devono evitare di urlare ai figli dalle sdraio;

sport e giochi solo nelle apposite aree: sempre lontano dagli ombrelloni;

attività acquatiche nel rispetto delle regole: moto d’acqua e natanti a motore devono sempre restare lontani dalla riva;

rispettare l’ambiente: la spiaggia non è una discarica, quindi è vietato gettare o lasciare rifiuti a terra;

cani in spiaggia: ammessi solo dove consentito, sempre con guinzaglio e museruola a portata di mano, con obbligo di raccogliere i bisogni.

Queste regole verranno rispettate? Non abbiamo alcuna certezza, ma siamo pronti a scommettere che pure questa stagione sarà ‘segnata’ dalla maleducazione. Anche perché, chi contravviene a uno dei dieci punti non rischia assolutamente nulla, al massimo un richiamo dal gestore dello stabilimento balneare o un battibecco con il vicino di ombrellone.