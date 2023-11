Il testo e il significato della poesia Se domani non torno di Cristina Torres Caceres, dedicata a Giulia Cecchettin.

Nei giorni tremendi della tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, risuonano come un monito le parole della poesia Se domani non torno di Cristina Torres Caceres. La sorella maggiore di Giulia, Elena, ha scelto infatti proprio il componimento poetico della nota poetessa e attivista peruviana per raccontare il dramma accaduto alla sorellina. E non è stata una scelta casuale.

Se domani non torni fu infatti scritta per rivendicare i diritti delle donne di tutto il mondo, un inno per onorare le vittime di violenza in America Latina, trasformato però dai drammi degli ultimi anni in un inno di natura universale. Perché la violenza non ha confini, è uguale e terribile in tutto il mondo. Scopriamo insieme il significato di questa intensa e commovente poesia.

Il significato di Se domani non torno, la poesia di Torres Caceres

La poesia composta dall’attivista peruviana non è ispirata a quanto accaduto a Giulia Cecchettin. E non potrebbe essere altrimenti, essendo stata composta nell’ormai lontano 2011. Eppure la potenzia di quelle parole e del suo messaggio è tale da risultare oggi più che mai attuale. Un inno alla forza delle donne, un inno per i diritti di un genere che non può più accettare l’etichetta di ‘debole’.

Donna vittima di violenza

Il messaggio che emerge con grande forza dalla poesia di Cristina Torres Caceres è che bisogna agire, non si può rimanere fermi a guardare. Non bisogna avere paura, non bisogna accettare di vivere in una società che colpevolizza la vittima, che cerca giustificazioni per l’efferatezza e la brutalità di cui spesso uomini di ogni età, ogni classe sociale, ogni risma si macchiano nei confronti di donne che, molte volte, sostengono addirittura di amare.

Dal testo della poesia emerge la necessità agire, di non accettare compromessi, non sottostare a una morale ambigua che impone alle donne di stare attente, di non fidarsi, di non bere, di non vestirsi in un certo modo. Bisogna ribellarsi alle imposizioni e far comprendere al mondo intero che la violenza non è mai voluta, mai richiamata e mai giustificata da nessuna di queste eventualità.

Perché la libertà non può essere un concetto univoco, non può dipendere esclusivamente dal proprio genere, ma deve essere garantita dalla nascita a ogni singolo cittadino.

Il testo di Se domani non torno, la poesia dedicata a Giulia Cecchettin

Di seguito il testo tradotto in italiano della poesia dell’attivista peruviana Cristina Torres Caceres, diventata con gli anni un vero inno per lotta per i diritti delle donne:

Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma.

Se non ti dico che non torno a cena. Se domani il taxi non appare.

Forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel, su una strada o in un sacco nero.

Forse sono in una valigia o mi sono persa sulla spiaggia.

Non aver paura, mamma, se vedi che sono stata pugnalata.

Non gridare quando vedi che mi hanno trascinata per i capelli.

Cara mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalata.

