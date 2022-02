Tra le tante figure importanti alle quali è possibile scrivere c’è anche il capo dello Stato italiano. Scopriamo insieme come scrivere, quindi, al presidente della Repubblica.

In questi giorni, milioni di italiani si sono interessati all’elezione del nuovo presidente della Repubblica e come tutti ormai sappiamo, dopo diversi tentativi, è stato confermato Sergio Mattarella.

Quello che forse non tutti sanno è che scrivere al Presidente della Repubblica non è affatto difficile e si può fare sia per congratularsi su quello che fa durante il suo mandato che per esprimere problemi che si ritengono importanti per tutti i cittadini. Scopriamo, quindi, quali sono le mosse da compiere.

Gli step da seguire per scrivere al Presidente della Repubblica

In questi giorni sono in tanti coloro che per un motivo o per l’altro stanno condividendo sui social pensieri riguardanti il capo dello Stato ed il suo nuovo mandato. Messaggi che molto probabilmente non saranno mai letti e che quindi restano utili sono per amici e parenti.

sergio mattarella

Per far sì che i propri pensieri vengano effettivamente a conoscenza del presidente della Repubblica si può però scrivere una lettera da inviare ad un indirizzo specifico. La busta dovrà essere così compilata:

Al signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

c/o Quirinale

00124 Roma

Quanto alla vera e propria lettera, questa potrà essere scritta come meglio si crede.

Per mantenere una buona forma è però consigliabile iniziarla sempre con Stimato Presidente o Egregio Presidente. Se a scriverla è qualcuno che sente questa figura particolarmente vicina si può iniziare anche con Caro Presidente. Ciò che conta è mantenere sempre una certa eleganza.

All’interno della lettera, come già accennato, si potranno inserire complimenti, pensieri personali ed anche richieste. A patto che queste siano di interesse comune e non strettamente personali.

Infine, la lettera dovrà essere sempre e comunque firmata.

Per chi preferisce la tecnologica a carta e penna, è possibile scrivere al Presidente anche in forma telematica. Basta andare infatti sul sito della Presidenza della Repubblica e compilare il form che si trova a questo indirizzo.

Cosa non scrivere mai nella lettera

Come la buona forma lascia intendere, ci sono delle cose che in una lettera sono assolutamente vietate.

Ciò vale sia quando si mandano ad una qualsiasi persona che, in modo particolare, al Capo dello Stato.

Si tratta ovviamente di minacce, offese o intimidazioni.

Questo genere di scritti sono infatti perseguibili per legge anche a livello penale.

