Scopri il tuo destino in base al giorno di nascita: cosa rivela la tua data

Il giorno in cui sei nato definisce il tuo destino? Una ricerca inglese riaccende l’interesse su antichi misteri.

Secondo la nuova ricerca scientifica condotta dal Hungry Mind Lab dell’Università di York il giorno della settimana in cui si nasce influenzerebbe i tratti della personalità e, in generale, il destino di ciascuno di noi. A più di un secolo dall’invenzione delle prime filastrocche vittoriane che associavano qualità specifiche a ciascun giorno, i ricercatori inglesi hanno utilizzato, con metodi moderni, l’ipotesi che esista un nesso tra data di nascita e carattere. Scopriamo, dunque, insieme cosa è emerso dallo studio.

Il destino e il carattere definiti dalla data di nascita: lo studio inglese

Lo studio ha coinvolto oltre 2.000 adolescenti e ha analizzato i profili comportamentali emergenti in base al giorno della settimana in cui sono nati.

I risultati, anche se non determinanti e né definitivi, mostrano specifiche ricorrenze, in base al giorno di riferimento. I nati di lunedì, ad esempio, tendono a sviluppare una forte autostima, mentre il venerdì sembra favorire la generosità.

Mercoledì, giorno – di solito – associato a Mercurio, è – invece – emblema di curiosità mentale, capacità comunicative e pensiero agile, anche se con una certa tendenza all’irrequietezza.

27 giugno segnato in rosso sul calendario – www.donnaglamour.it

Ogni giorno, secondo i ricercatori, presenta un’impronta simbolica che sembra trovare riscontro nei dati raccolti. Il martedì, influenzato mitologicamente da Marte, pare conferire alla persona energia e risolutezza, nonché un forte spirito competitivo.

Chi nasce di domenica, giorno consacrato al Sole, mostra – invece – una marcata inclinazione alla leadership, ma anche creatività e fiducia in sé stesso.

Tra archetipi simbolici e psicologia moderna

Anche se lo studio in questione non attribuisca valore assoluto a queste osservazioni, sostiene che le inclinazioni personali, se interpretate con consapevolezza, possono essere strumenti utili per lo sviluppo individuale.

Ovviamente, come può essere facile da immaginare e comprendere, in tale ricerca non emerge l’idea che il destino sia scolpito nella pietra, quanto piuttosto il fatto che si possa utilizzare una chiave interpretativa, utile per comprendere meglio se stessi e gli altri, a partire dalla propria data di nascita.

In ambito educativo, ad esempio, conoscere la predisposizione legata al giorno di nascita potrebbe aiutare genitori e gli insegnanti a valorizzare i talenti naturali dei bambini. Stesso discorso può essere applicato anche nel corso della vita adulta, in quanto una maggiore conoscenza delle proprie inclinazioni permette di gestire, in modo più armonioso, le emozioni, le relazioni nonché le difficoltà di tutti i giorni.