Quali sono i rancori che si portano dietro le due donne da ormai un po’ di tempo?

Si accendono i primi fuochi tra concorrenti e opinioniste. Appena entrata la concorrente Manila Nazzaro, conduttrice ed ex Miss Italia, Signorini presenta una clip per riassumere i suoi passati scontri con la conduttrice Adriana Volpe, per mettere le cose in chiaro tra le due donne.

Infatti qualche giorno fa la Nazzaro avrebbe accusato Adriana Volpe di averle rubato il posto per il ruolo di conduttrice nel programma televisivo rai Mezzogiorno in famiglia. La conduttrice si difende: “Io non ho rubato niente, anche tu hai sostituito altre persone prima di te”. La concorrente fa un passo indietro: “Sono solo rimasta male per il tuo tweet”. Dite che l’intento di Signorini di far riappacificare le due donne sia riuscito oppure ha alimentato un fuoco già acceso?

Qui la clip incriminante: