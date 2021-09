Cosa sta accadendo tra i due coinquilini che hanno un flirt alle loro spalle?

Non è nemmeno finita la prima puntata, che nascono già le prime dinamiche complesse dentro al Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di Gianmaria Antinolfi, cala subito il gelo con la sua ex fiamma, Soleil Stasi, tra gli sguardi preoccupati degli altri coinquilini.

Per lui non ci sarebbero problemi. Ma cosa ne pensa Soleil? “Me lo aspettavo, anzi lo sapevo“, confessa la modella ad Alfonso Signorini. Poi continua: “Voglio molto bene a Gianmaria, ma sono un po’ arrabbiata con lui perché non mi ha fatto nemmeno una chiamata per dirmi che partecipava al Grande Fratello Vip“.

Ora siamo curiosi di vedere come si svilupperà il loro rapporto in questi giorni: secondo voi rimarranno solamente molti amici oppure rinascerà l’amore? Certo, dalle premesse a noi sembra che si accenderà il fuoco dell’odio.