Le tre sorelle già nel mirino degli haters sui social. Quanto dureranno nella casa?

Bene o male, purché se ne parli, recita il detto. Speriamo che sia quello che abbiano pensato anche le tre sorelle etiopi Hailé Selassié, che non hanno già mancato di sottolineare, forse anche troppo, le loro nobili origini nella clip introduttiva del Grande Fratello. Too much anche il loro dress code elaborato per la serata, stupisce soprattutto la scarpa col pelo rosso indossata da una delle tre. Infatti su Twitter non manca a chi le paragona alle Bratz o alle sorellastre e matrigna di Cenerentola.

Secondo voi è un preludio sull’opinione del pubblico sulle giovani sorelle in casa? Reggeranno le critiche e il confronto una volta terminato lo show? Di sicuro hanno un bel caratterino, ma si sa che gli hater sanno sempre come colpire.

Vediamo insieme alcuni dei divertenti post su Twitter!