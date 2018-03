Scarpe Vegan: tutti i modelli più alla moda e cruelty free!

Non se ne parla di rinunciare alle scarpe all’ultima moda, ma andare alla ricerca di quelle cruelty free non è poi così difficile! Ecco tutti i modelli di Scarpe Vegan…

È diventata un’esigenza sempre più ricorrente quella di indossare scarpe e accessori che rispettino l’amore per gli animali. Infatti sono state messe sul mercato tantissime Scarpe Vegan. Si tratta di calzature create con materiale naturale e nel rispetto della vita. Vediamo insieme quali sono i modelli più cool per la prossima stagione!

Scarpe Vegan e bio: i modelli più gettonati del 2018!

Dr. Martens è il brand dei famosi anfibi che da qualche anno sono ritornati di moda ed esistono dei modelli completamente in gomma. La casa di moda rispetta gli animali nella creazione degli stivali con la cucitura gialla, classici nei colori nero o rosso scuro. Inoltre queste calzature oltre ad essere cruelty free sono abbinabili con molti tipi di outfit, dal look casual a quello più elegante.

By Blanch è un nuovo brand, fondato da una creatrice di scarpe nata a Barcellona, si tratta di Mireira M. Blanch. La stilista, attualmente vive in Francia ed è una grande sostenitrice della moda etica. Ha studiato a lungo per creare dei modelli di scarpe senza impiegare materiali di origine animali come la pelle.

Tutte le marche di Scarpe Vegan più amate!

Adidas ha creato un modello di sneakers che rispetta l’amore per gli animali, questo modello prende il nome di Stellasport. La linea è stata creata in collaborazione con Stella McCartney e presenta diversi modelli, molto versatili e disponibili in vari colori. È possibile utilizzarle per fare sport, ma anche per un look da indossare tutti i giorni, adatto alle più giovani.

Infine Stella McCarney ha prodotto diversi modelli di scarpe completamente vegan. Queste vengono realizzate con dei materiali naturali lavorati, come il legno o la gomma bio.

Sono sempre in aumento gli stilisti che hanno scelto di creare abiti e accessori nel rispetto della vita degli animali e la campagna di sensibilizzazione sta prendendo sempre più piede nel mondo della moda.

