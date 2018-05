Scarpe mules: il top trend della bella stagione!

Un must have da non perdere: le mules sono le scarpe top trend per la primavera estate 2018! Ecco quali modelli scegliere.

Ogni giorno nel mondo della moda scopriamo nuovi trend: con sfilate, nuove collezioni e, ad oggi, anche tramite social. Le amate e tanto seguite influencers lanciano ogni tipo di tendenza e non si perdono un must have della stagione. Proprio loro, su instagram, stanno sfoggiando per la primavera estate un must have andato di moda anche lo scorso anno: le scarpe mules! Impossibile non averne un paio e, oltre ad essere belle da vedere, nascondono un segreto!

Mules: le scarpe per l’estate 2018

Come abbiamo appena accennato, questo tipo di scarpe sono bellissime da vedere e da abbinare ad ogni tipo di outfit, ma non sono un must have solo per la loro bellezza. Difatti, le scarpe top trend risultano essere comodissime! Grazie al tallone in bella vista, il piede gode di libertà e comodità allo stesso tempo.

Le mules per la primavera estate 2018 possono essere anche con i tacchi, perfetti per delle serate eleganti o scamosciati. Possiamo trovare diversi tipi di mules di vari brand famosi: ad esempio, Zara ci offre delle scarpe bicolore eleganti dal tacco basso da abbinare per un outfit da ufficio o sotto il jeans per dare un tocco di glam al proprio look! Sempre da Zara, troviamo delle mules basse, quasi come delle vere e proprie pantofole, a strisce, favolose anche sotto ad un pantalone largo o uno skinny jeans!

I fiori non sfuggono più a niente e nessuno e anche nelle mules possiamo trovare stampe floreali. Di tutte le forme, alte e basse, di ogni tipo di colore: le scarpe dell’estate stanno conquistando il cuore di tutte le donne!

Le famose influencers ne sfoggiano un paio quasi ogni giorno, abbinate a look diversi e stili diversi. Insomma, il top trend dell’estate non può assolutamente sfuggirci!

Fonte foto: https://www.instagram.com/keeganmichellel/ e https://www.instagram.com/overmystyledbody/