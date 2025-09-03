Salmo: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Salmo: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutto il mondo.
Salmo si prepara a partire per un tour 2025 a dir poco esplosivo, che lo porterà a girare non solo l’Italia, ma anche alcune delle città più importanti del mondo. Prima si concederà ai fan nostrani, poi viaggerà tra Europa, America e Canada. Scopriamo le date dei concerti e le canzoni che ha scelto per la scaletta.
Salmo, le date del tour 2025
All’anagrafe Maurizio Pisciottu, Salmo si prepara a girare il mondo con il suo World tour 2025. Non un semplice spettacolo musicale, ma un vero e proprio Lebonski Park, un luogo in cui musica e divertimento viaggiano di pari passo. La scaletta, composta sia da pezzi iconici che da ultime uscite, promette concerti imperdibili.
La data zero è fissata per il 6 settembre a Fiera Milano di Rho, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 18 dicembre al Revolution Live di Miami. Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Salmo:
- 6 settembre – Fiera Milano Live, Rho;
- 9 ottobre – Fiera di Padova;
- 11 ottobre – Inalpi Arena, Torino;
- 18 ottobre – PalaSele, Eboli (SA);
- 21 ottobre – Palazzo dello Sport, Roma;
- 26 ottobre – Mandela Forum, Firenze;
- 28 ottobre – Unipol Arena, Bologna;
- 4 novembre – Razzmatazz, Barcellona;
- 5 novembre – Sala Mon, Madrid;
- 9 novembre – Village Underground, Londra;
- 10 novembre – Café de la Danse, Parigi;
- 12 novembre – Kantine am Berghain, Berlino;
- 13 novembre – Bar Brooklyn, Stoccolma;
- 12 dicembre – The Peppermint Club, Los Angeles;
- 14 dicembre – Garrison, Toronto;
- 16 dicembre – SOB, New York;
- 18 dicembre – Revolution Live di Miami.
La scaletta delle canzoni dei concerti 2025
Durante i concerti del tour 2025, Salmo porterà in scena i suoi più grandi successi e alcune ultime uscite. Le esibizioni avranno una durata di un’ora e 45 minuti circa. Ecco quale sarà la scaletta:
- Anthem
- Hellraisers
- Cringe
- Ghigliottina
- Incubi
- Mic Check
- Croci € cristi
- Grindhouse
- M3
- Perdonami/Nightcrawlers
- Brujeria
- Cvlt
- 90 min
- Rap money
- Hotline
- Attica/S.A.L.M.O.
- 1984
- My love song 1/My love song 2
- Zoo de Roma/La prima volta/Drag me to hell
- Respira
- Russell Crowe
- Verano zombie
- L’odio
- Via con me
- L’alba
- La fine