Salmo: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Salmo: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutto il mondo.

Salmo si prepara a partire per un tour 2025 a dir poco esplosivo, che lo porterà a girare non solo l’Italia, ma anche alcune delle città più importanti del mondo. Prima si concederà ai fan nostrani, poi viaggerà tra Europa, America e Canada. Scopriamo le date dei concerti e le canzoni che ha scelto per la scaletta.

Salmo, le date del tour 2025

All’anagrafe Maurizio Pisciottu, Salmo si prepara a girare il mondo con il suo World tour 2025. Non un semplice spettacolo musicale, ma un vero e proprio Lebonski Park, un luogo in cui musica e divertimento viaggiano di pari passo. La scaletta, composta sia da pezzi iconici che da ultime uscite, promette concerti imperdibili.

La data zero è fissata per il 6 settembre a Fiera Milano di Rho, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 18 dicembre al Revolution Live di Miami. Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Salmo:

6 settembre – Fiera Milano Live, Rho;

9 ottobre – Fiera di Padova;

11 ottobre – Inalpi Arena, Torino;

18 ottobre – PalaSele, Eboli (SA);

21 ottobre – Palazzo dello Sport, Roma;

26 ottobre – Mandela Forum, Firenze;

28 ottobre – Unipol Arena, Bologna;

4 novembre – Razzmatazz, Barcellona;

5 novembre – Sala Mon, Madrid;

9 novembre – Village Underground, Londra;

10 novembre – Café de la Danse, Parigi;

12 novembre – Kantine am Berghain, Berlino;

13 novembre – Bar Brooklyn, Stoccolma;

12 dicembre – The Peppermint Club, Los Angeles;

14 dicembre – Garrison, Toronto;

16 dicembre – SOB, New York;

18 dicembre – Revolution Live di Miami.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Salmo porterà in scena i suoi più grandi successi e alcune ultime uscite. Le esibizioni avranno una durata di un’ora e 45 minuti circa. Ecco quale sarà la scaletta: