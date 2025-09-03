Vai al contenuto
Salmo: la scaletta dei concerti del tour 2025

Salmo

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Salmo: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutto il mondo.

Salmo si prepara a partire per un tour 2025 a dir poco esplosivo, che lo porterà a girare non solo l’Italia, ma anche alcune delle città più importanti del mondo. Prima si concederà ai fan nostrani, poi viaggerà tra Europa, America e Canada. Scopriamo le date dei concerti e le canzoni che ha scelto per la scaletta.

Salmo, le date del tour 2025

All’anagrafe Maurizio Pisciottu, Salmo si prepara a girare il mondo con il suo World tour 2025. Non un semplice spettacolo musicale, ma un vero e proprio Lebonski Park, un luogo in cui musica e divertimento viaggiano di pari passo. La scaletta, composta sia da pezzi iconici che da ultime uscite, promette concerti imperdibili.

La data zero è fissata per il 6 settembre a Fiera Milano di Rho, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 18 dicembre al Revolution Live di Miami. Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Salmo:

  • 6 settembre – Fiera Milano Live, Rho;
  • 9 ottobre – Fiera di Padova;
  • 11 ottobre – Inalpi Arena, Torino;
  • 18 ottobre – PalaSele, Eboli (SA);
  • 21 ottobre – Palazzo dello Sport, Roma;
  • 26 ottobre – Mandela Forum, Firenze;
  • 28 ottobre – Unipol Arena, Bologna;
  • 4 novembre – Razzmatazz, Barcellona;
  • 5 novembre – Sala Mon, Madrid;
  • 9 novembre – Village Underground, Londra;
  • 10 novembre – Café de la Danse, Parigi;
  • 12 novembre – Kantine am Berghain, Berlino;
  • 13 novembre – Bar Brooklyn, Stoccolma;
  • 12 dicembre – The Peppermint Club, Los Angeles;
  • 14 dicembre – Garrison, Toronto;
  • 16 dicembre – SOB, New York;
  • 18 dicembre – Revolution Live di Miami.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Salmo porterà in scena i suoi più grandi successi e alcune ultime uscite. Le esibizioni avranno una durata di un’ora e 45 minuti circa. Ecco quale sarà la scaletta:

  • Anthem
  • Hellraisers
  • Cringe
  • Ghigliottina
  • Incubi
  • Mic Check
  • Croci € cristi
  • Grindhouse
  • M3
  • Perdonami/Nightcrawlers
  • Brujeria
  • Cvlt
  • 90 min
  • Rap money
  • Hotline
  • Attica/S.A.L.M.O.
  • 1984
  • My love song 1/My love song 2
  • Zoo de Roma/La prima volta/Drag me to hell
  • Respira
  • Russell Crowe
  • Verano zombie
  • L’odio
  • Via con me
  • L’alba
  • La fine

ultimo aggiornamento: 3 Settembre 2025 10:25

