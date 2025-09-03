Questa domenica di Olly, significato: “L’amore ti capita anche quando non lo vuoi”

Questa domenica è la nuova canzone di Olly, un brano denso di significato che riesce a far breccia nel cuore di fan di diverse generazioni.

Olly torna a far sognare i fan con una canzone che promette di restare nel cuore dei fan allo stesso modo di Balorda nostalgia. Stiamo parlando di Questa domenica, il cui significato ruota attorno al tema dell’amore inaspettato, visto anche come leggerezza e rinascita.

Questa domenica di Olly: il significato della canzone

Lanciata il 29 agosto 2025, Questa domenica di Olly è contenuta nell’album Tutta Vita (Sempre), in uscita il 26 settembre. Scritta dallo stesso artista insieme a Pierfrancesco Pasini e Julien Boverod in arte Jvli, la canzone è subito entrata nelle classifiche dei brani più ascoltati. Il motivo è presto detto: così come accaduto con Balorda nostalgia, il singolo entra in testa fin dal primo ascolto. Il merito non è soltanto della musica, ma anche del testo carico di significato.

“Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no“.

L’amore non si può programmare e quando arriva non si può fare altro che accoglierlo. Pure se non è il momento giusto, anche se la vita non sta andando come dovrebbe, meglio accettarlo che restare con il dubbio di ciò che sarebbe potuto essere.

“Dimmi che di tanto in tanto mi ami pure tu (Pure tu, pure tu)

Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi

Tu che sei rimasta qua ora che non piove più“.

Conoscersi, stare insieme, litigare, imparare a restare e ad ascoltare anche i reciproci silenzi: quando si fa tutto ciò significa che l’amore ha vinto. Il protagonista di Questa domenica di Olly non pensava che si sarebbe innamorato davvero, ma adesso che nella sua vita è tornato finalmente il sole non ha intenzione di tornare a sprofondare nelle tenebre. Ci saranno giorni di pioggia, è normale, ma sa che con la sua lei accanto può superare ogni cosa.

Ecco il video di Questa domenica di Olly:

Questa domenica di Olly: il testo della canzone

Sono di poche parole quando si tratta di te

Ma a stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè

Che te ne frega se piove? Ti puoi fermare da me…

Continua per il testo integrale