Ti comporti davvero bene in ufficio? Le 7 regole del galateo che dovresti sapere

In ufficio bisognerebbe sempre avere un comportamento corretto, a prescindere dalla propria posizione: ecco le regole da non dimenticare mai.

Così come accade in altri ambienti che potremmo definire formali, anche in ufficio è necessario avere un comportamento adeguato. Dall’abbigliamento all’atteggiamento, sia nei confronti dei superiori o dei colleghi che in generale: scopriamo quali sono le regole principali da rispettare.

Galateo in ufficio: le regole di comportamento basilari

Così come esiste il galateo dell’estate, c’è anche quello inerente il comportamento da avere in ufficio. Regole semplici, alcune delle quali dovrebbero essere considerate come norme di vita quotidiana, ma che troppo spesso vengono sottovalutate o prese alla leggera. La prima, senza ombra di dubbio, riguarda l’abbigliamento. Deve essere sempre adeguato, mai eccentrico o trasandato bensì sobrio e con linee pulite.

Seconda regola da stampare bene a mente: colleghi e superiori non fanno parte della propria famiglia. Ergo, è necessario avere con loro un comportamento professionale e corretto, che escluda malumori, frustrazioni e risentimenti vari. I problemi che si hanno nella vita privata devono restare fuori dall’ufficio. Se state attraversando un periodo delicato potete anche parlarne, ma questo non significa che dovete addossare agli altri le vostre preoccupazioni o pretendere un trattamento di riguardo. Allo stesso modo, se avete avuto una discussione con un collega parlatene a tu per tu, ma sempre con educazione e rispetto.

La terza norma, anche se oggigiorno si fa un gran parlare delle emozioni e di quanto sia importante lasciarle fluire, riguarda proprio questo aspetto. A lavoro, rabbia & Co. devono essere controllate e non sfogate sugli altri. Quindi, è bene non sbattere le porte, lanciare oggetti, gridare o bisbigliare ‘anatemi’.

In ufficio non siete soli: le regole che molti dimenticano

Tra le regole di comportamento che spesso vengono dimenticate, non solo in ufficio ma in tutti gli altri ambienti, è il rispetto per gli altri. Questo significa che non dovete trattare con riguardo solo superiori e colleghi, ma pure il personale delle pulizie. In altre parole, lasciate la scrivania in ordine (che tra l’altro, secondo alcuni studi aumenta la produttività) e, prima di andare via, gettate ciò di cui non avete più bisogno.

Avere rispetto degli altri significa anche prestare attenzione durante le riunioni, arrivando puntuali e preparati, e far notare eventuali errori senza offese o insulti. Infine, ci sono tre regole che il galateo suggerisce caldamente di rispettare: