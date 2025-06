Coma_Cose: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 dei Coma_Cose: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena in tutta Italia.

I concerti del tour 2025 dei Coma_Cose si prospettano imperdibili. California e Fausto Lama, una coppia sia nel lavoro che nel privato, approfittano dei Live per festeggiare i primi dieci anni di carriera. Neanche a dirlo, la scaletta è speciale: scopriamo canzoni, date e location.

Coma_Cose, le date del tour 2025

Dopo il successo registrato all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone Cuoricini, i Coma_Cose sono pronti per girare l’Italia con il tour 2025. Il duo formato da California e Fausto Lama porterà nei concerti una scaletta ad hoc, con la quale festeggeranno anche i primi dieci anni di carriera.

La data zero è fissata per il 19 giugno alla Fiera della Musica di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, mentre la tappa conclusiva è programmata per il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 dei Coma_Cose:

19 giugno – Fiera della Musica, Azzano Decimo (PN);

29 giugno – Trento Live Fest, Trento;

03 luglio – Anfiteatro Delle Cascine, Firenze;

04 luglio – Ulisse Fest, Ancona;

16 luglio – Asti Musica, Asti;

20 luglio – Este Music Festival, Este (PD);

22 luglio – Dolmen Summer Fest, Bisceglie (BT);

24 luglio – Ex Base Nato, Napoli;

25 luglio – Luce Festival, Fasano (BR);

27 luglio – Sotto Il Vulcano Fest, Zafferana Etnea (CT);

02 agosto – Arena Della Regina, Cattolica (RN);

10 agosto – Festa di Radio Onda D’urto, Brescia;

17 agosto – Piazza Benedetto Croce, Francavilla al Mare (CH);

18 agosto – Piazza De Vera d’Aragona, Ischitella (FG);

22 agosto – Tirreno Festival, Teatro dei Ruderi, Diamante (CS);

30 agosto – Gubbio DOC Fest, Gubbio (PG);

27 ottobre – Unipol Forum, Milano;

30 ottobre – Palazzo Dello Sport, Roma.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, i Coma_Cose porteranno in scena le loro canzoni più belle e famose. Di seguito, la scaletta: