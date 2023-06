Qual è il significato di Notte prima degli esami di Antonello Venditti? La canzone, da oltre 30 anni, è la colonna sonora dei maturandi.

E’ impossibile non conoscere Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Dai giovani alle vecchie generazioni, quasi tutti conoscono a memoria la colonna sonora della maturità. Vediamo qual è il significato del brano, che narra una vicenda che l’artista romano ha vissuto sulla propria pelle.

Notte prima degli esami di Antonello Venditti: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1984, Notte prima degli esami di Antonello Venditti è contenuta nell’album Cuore. La canzone, ormai da tempo immemore, è la colonna sonora dei ragazzi che si apprestano a vivere la maturità. Un brano unico, che ha ispirato l’omonimo film di Fausto Brizzi, con protagonisti Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti. Nel pezzo, il cantautore romano racconta un periodo della sua vita, quello che ha preceduto il suo esame di stato presso il Liceo Classico Giulio Cesare di Corso Trieste, a Roma.

“Gli esami sono vicini

e tu sei troppo lontana dalla mia stanza,

tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto“.

Proprio poco prima della maturità, Antonello ha conosciuto una ragazza, Claudia. Anche lei deve sostenere gli esami, per cui non hanno tempo di incontrarsi. Così, mentre il giovane Venditti è chino sui libri confonde il padre della nuova fiamma con Dante.

“Notte di mamme e di papà col biberon in mano,

notte di nonne alla finestra,

ma questa notte è ancora nostra“.

La notte prima degli esami è particolare per tutti i maturandi, mentre per gli altri scorre come una qualsiasi serata. I ragazzi vivono questo momento della vita con grande agitazione perché avvertono che, finite le prove, nulla sarà più come prima.

“Si accendono le luci qui sul palco

ma quanti amici intorno che viene voglia di cantare,

forse cambiati, certo un po’ diversi“.

Notte prima degli esami termina con Antonello Venditti cresciuto e già famoso. L’artista è sul palco, pronto ad esibirsi, ma la “voglia di cambiare” è la stessa che provava negli anni Sessanta, quando ha conosciuto Claudia e trascorreva le serate al Folkstudio con Ernesto Bassignano, Giorgio Lo Cascio e Francesco De Gregori.

Ecco il video di Notte prima degli esami di Antonello Venditti:

Notte prima degli esami: il testo della canzone

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

e un pianoforte sulla spalla,

come i pini di Roma la vita non li spezza…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG