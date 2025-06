Avete già sentito parlare della regola 2-2-2? Sui social spopola con una promessa: mantenere viva la vita di coppia.

Si sa, le storie d’amore non sono tutte rose e fiori, specialmente dopo anni e anni di vita insieme. Forse è proprio per questo che la regola 2-2-2 sta avendo così tanto successo. Si tratta, infatti, di un piccolo e semplice schema che, a detta dei sostenitori, consente di mantenere viva la relazione. Scopriamo cos’è e come funziona.

Regola 2-2-2: cos’è e come funziona

Riuscire a mantenere viva una relazione è difficile, soprattutto quando subentra la monotonia. Poi, se aggiungiamo i ritmi frenetici a cui tutti siamo sottoposti da qualche tempo a questa parte, il fallimento ‘sentimentale’ è dietro l’angolo. Considerando l’epoca, il successo della regola 2-2-2 è quasi scontato. Ma cos’è? Si tratta di un semplice schema che permette di riuscire a stare insieme anni e anni senza troppi problemi.

Ad averla inventata nel 2015, probabilmente senza immaginare di ottenere tanto successo, è stato un uomo sposato da oltre 30 anni. Parlando del suo segreto su Reddit, ha spiegato per filo e per segno cosa bisogna fare per seguire la regola 2-2-2. Lo schema, come suggeriscono i numeri di riferimento, è semplicissimo:

uscire insieme di sera ogni 2 settimane;

fare un weekend insieme ogni 2 mesi;

concedersi una vacanza di coppia della durata di una settimana ogni 2 anni.

“Il segreto per mantenere viva la fiamma è la varietà. (…) La routine uccide e fa volare via il tempo senza permettere di esplorare appieno tutte le opportunità della vita“, ha dichiarato l’inventore.

Gli esperti approvano la regola, ma modificano lo schema

La regola 2-2-2 ha avuto talmente tanto successo che sui social la osannano in molti, ma cosa ne pensano gli esperti? E’ stata assolutamente approvata, ma con alcune modifiche. Resta importante per la coppia trascorrere “tempo di qualità” insieme, ma lo schema dovrebbe essere 2-6-1, ossia:

uscite serali ogni due settimane;

weekend fuori ogni sei mesi;

fare una vacanza della durata di una settimana una volta l’anno.

Ad aver modificato lo schema, durante il programma Weekend Morning di KTLA 5, è stata la terapeuta di coppia Laura Berman.