Anna Pepe: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Anna Pepe: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Anche se il sogno di diventare come Nicki Minaj è ancora lontano, Anna Pepe può dire di essere sulla buona strada. La rapper è pronta per girare l’Italia in lungo e in largo, con un tour 2025 che promettere di restare nella storia: scopriamo tutte le date, le location e le canzoni che ha messo in scaletta.

Anna Pepe: le date del tour 2025

A distanza di pochi anni dall’esordio, avvenuto nel 2019 quando aveva soltanto 16 anni, Anna Pepe ha registrato un successo dietro l’altro. La dimostrazione arriva anche dal lungo tour 2025 che la porterà in giro per l’Italia. Una serie di concerti che lasceranno il segno, con una scaletta di canzoni che farà cantare tutti i fan. La data zero è fissata per il 5 luglio presso Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, mentre la tappa conclusiva è programmata per il 6 dicembre all’Inalpi Arena di Torino.

Ecco tutte le date e le location del tour 2025 di Anna Pepe:

5 luglio – Villa Manin, Codroipo (UD);

13 luglio – Altraonda Festival, Genova;

15 luglio – Rugby Sound Festival, Legnano (MI);

17 luglio – Shock Wave Festival, Francavilla al Mare (CH);

2 agosto – Versus Festival, Riccione (RN);

4 agosto – Tirreno Festival, Diamante (CS);

5 agosto – Roccella Summer Festival, Roccella Jonica (RC);

7 agosto – Wave Summer Music, Catania;

9 agosto – Vibe Festival, Cinquale (MS);

11 agosto – Raffo Parco Gondar, Gallipoli (LE);

13 agosto – Iod Fest, Ostuni (BR);

15 agosto – Red Valley Festival, Olbia (SS);

22 agosto – Ama Music Festival, Romano d’Ezzelino (VI);

24 agosto – Campobasso Summer Festival, Campobasso;

16 novembre – PalaUnical, Mantova;

22-23 novembre – Unipol Forum, Milano;

26 novembre – Unipol Arena, Bologna;

28 novembre – Mandela Forum, Firenze;

30 novembre – Palapartenope, Napoli:

2 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma;

4 dicembre – Kioene Arena, Padova;

6 dicembre – Inalpi Arena, Torino.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Anna Pepe porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: