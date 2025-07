Finalmente una buona notizia: arrivano due nuovi filtri per bloccare le chiamate che arrivano dai call center.

Se anche voi maledite lo smartphone ogni volta che arriva una telefonata di telemarketing aggressivo o, nei casi peggiori, di truffatori, sappiate che ben presto questo inferno potrebbe finire. L’Agcom ha annunciato che arriveranno due nuovi filtri per bloccare le chiamate dei call center. Vediamo quando entrano in funzione, come funzionano e le modalità di attivazione.

Bloccare le chiamate dei call center? Arrivano 2 nuovi filtri

Anche se da tempo sono nati servizi per bloccare le chiamate dei call center, quasi tutti i cittadini hanno continuato a ricevere telefonate non gradite. La situazione, però, potrebbe finalmente cambiare con l’arrivo di due nuovi filtri, che dovrebbero mettere fine pure al fenomeno dello spoofing. Tutte le compagnie telefoniche sono state chiamate a garantire il servizio agli utenti.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha annunciato l’arrivo di misure innovative per contrastare in ogni modo il telemarketing aggressivo. Queste permetteranno anche di annientare o almeno combattere la falsificazione del numero telefonico del chiamante.

Il primo filtro partirà ufficialmente il prossimo 19 agosto e bloccherà tutte le chiamate che arrivano dall’estero ma si ‘presentano’ con un numero italiano. Il secondo, invece, entrerà in funzione a partire dal 19 novembre e contrasterà la falsificazione dei numeri mobili.

Come attivare i filtri per bloccare le chiamate indesiderate

E’ bene sottolineare che i nuovi filtri per bloccare i call center riguardano soltanto le telefonate che arrivano dall’estero. Agcom, però, ci ha tenuto a sottolineare che le chiamate che provengono dal territorio nostrano verranno controllate ed eventualmente contrastate dagli operatori nazionali.

C’è un altra buona notizia: i due filtri non dovranno essere attivati dagli utenti, ma entreranno in funzione in modo automatico. In altre parole, agiranno a livello di rete, rilevando e bloccando le chiamate sospette prima che arrivino al destinatario.