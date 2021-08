Sara Simeoni, ex altista italiana e ospite de Il circolo degli anelli su Rai 2, si esibisce in un’inaspettata capriola in diretta televisiva. Su Twitter il video diventa subito virale.

Sara Simeoni fece emozionare l’Italia vincendo l’agognata medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980. Oggi è un ospite fissa del programma Il circolo degli anelli, che va in onda tutte le sere su Rai 2.

Qui la Simeoni dimostra la sua esperienza e grande conoscenza del mondo dell’atletica snocciolando pareri tecnici e giudizi, e di tanto in tanto s’intrattiene con qualche siparietto con un altro grande campione olimpico, Yuri Chechi. Ed è stata proprio una delle loro performance, assolutamente improvvisata, ad aver fatto scatenare il web.

Yuri stava giusto dimostrando come si effettua il salto in alto dopo la grande vittoria di Tamberi, quando la campionessa si avvicina al tappetone. “Mi avete fatto venire voglia”, dice divertita.

Poi ecco che si lancia in una capriola che fa rivivere ai più nostalgici la sua prova ai Giochi di Mosca di quarant’anni prima. In pochi istanti, ecco che la capriola di Sara Simeoni entra in tendenza su Twitter: “io la amo!”, “una grande”, commentano gli utenti. Davvero una performance da medaglia d’oro.

