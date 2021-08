Ignazio Moser è stato travolto da un’ondata di critiche per aver mostrato uno scontrino da 6800 euro dopo un pranzo con gli amici a Ibiza.

Ignazio Moser ha scatenato una bufera sui social per aver mostrato lo scontrino del suo ultimo pranzo in compagnia degli amici e della fidanzata, Cecilia Rodriguez. Il costo mostrato sulla ricevuta sarebbe stato di ben 6800 euro, motivo per cui molti utenti si sono scagliati contro Moser e la sua compagnia affermando che il loro sarebbe stato un vero e proprio “schiaffo alla miseria”. Moser a seguire ha placato le critiche affermando che si sarebbe trattato di uno scontrino finto: “Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino“, ha dichiarato l’ex gieffino in riferimento all’amico Nicola Ventola.

Ignazio Moser: lo scontrino esagerato

Una bufera si è scatenata via social contro Ignazio Moser, colpevole di aver mostrato tramite stories lo scontrino di un pranzo in compagnia di amici che poi sarebbe risultato falso. La cifra scritta sulla ricevuta sarebbe stata di ben 6800 euro, fatto per cui in tanti sui social si sono scagliati contro Moser e i suoi amici affermando che la loro sarebbe stata una vera e propria “ostentazione di ricchezza”. “Che caduta di stile mostrare il conto” ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Una poracciata”.

Moser si è presto sbrigato a spiegare tramite stories che lo scontrino non sarebbe stato autentico ma che si sarebbe trattato di uno scherzo fatto all’amico Nicola Ventola, in vacanza a Ibiza insieme a lui, la fidanzata Cecilia Rodriguez ed altri amici.

Un figlio con Cecilia

Oggi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono più felici ed innamorati che mai. Dopo la nascita della piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez, la sorella minore della showgirl ha confessato di desiderare presto un figlio insieme all’ex ciclista. Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento“, ha dichiarato Cecilia a Il Punto Z.