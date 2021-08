Per l’atleta marchigiano è la prima medaglia olimpica della sua carriera

Finalmente arrivano gli ori italiani! Gianmarco Tamberi vince nel salto in alto a pari merito con l’atleta del qatar Mutaz Essa Barshim. Entrambi hanno saltato senza errori fino a 2,37 metri, commettendo poi tre errori ciascuno a 2,39 metri. Per Gianmarco Tamberi, sicuramente uno dei volti più noti della rappresentativa italiana, è il primo oro olimpico in carriera.

Chi è Gianmarco Tamberi:

Nato a Civitanova Marche nel 1992, Tamberi si fa notare nel salto in alto già a 19 anni. Nel 2016 ha vinto due ori agli Europei di Amsterdam e ai Mondiali indoor di Portland. Nel 2019 l’oro agli Europei indoor di Glasgow. Ha l’abitudine di gareggiare le finali con metà barba tagliata e metà no: idea del padre come rito scaramantico. E finora sembra aver portato molto bene!