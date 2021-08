Il velocista ha superato di dieci centesimi il suo stesso tempo stabilito il giorno precedente, adesso è in finale

Marcell Jacobs da leggenda! Il velocista cresciuto a Desenzano del Garda sarà il primo italiano nella storia a disputare una finale olimpica nei 100 metri. Il ventiseienne ha corso i 100 metri in 9″84 con una media 38,8 km/h e punte di 42,7 km/h, stabilendo anche il record europeo. Adesso la finale, cui non parteciperà Filippo Tortu, eliminato in semifinale.

Chi è Marcell Jacobs

Jacobs nasce a El Paso, in Texas, da madre italiana e padre texano, un militare di stanza a Vicenza. Proprio qui la coppia si conosce. Una volta tornato in Texas, il padre viene mandato in Corea del Sud, mentre la madre si trasferisce a Desenzano del Garda dove Marcell Jacobs crescerà. Inizia da giovanissimo a praticare atletica rompendo numerosi record juniores. Adesso la conferma a Tokyo che lo proietta nell’olimpo dei più forti atleti del mondo.