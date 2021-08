Brooklyn Beckham in un video prepara una pasta al pesto che ha fatto storcere il naso a molti

Si sa che gli italiani non perdonano quando si tratta di cucina. Stavolta è il turno di Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria. Sul suo seguitissimo profilo Instagram (12.5 milioni di follower) ha da poco cominciato a pubblicare video di ricette. In uno di questi Brooklyn si cimenta in una “Pesto pasta” secondo molti a dir poco da rivedere:

Fra i commenti più in evidenza:

“Il pesto lascialo fare agli italiani che è meglio…”

“Mamma mia… hai ucciso un’altra nonna ligure stavolta”

“Si ma il limone nel pesto?!?!”