Elena Morali risponde ad alcune domande sul suo profilo Instagram e confessa le sue idee circa l’argomento “figli”. “Non esiste che una donna si senta in dovere di farne”, scrive. “Non desidero bambini ma solo animali.”

Elena Morali stava rispondendo alle domande dei suoi follower tramite delle storie sul suo profilo Instagram, quando uno dei suoi seguaci solleva l’argomento “figli“. La showgirl è in una relazione con Luigi Mario Favoloso da circa un anno, e i due appaiono più uniti e affiatati che mai: evidentemente il follower in questione ha pensato che fosse una condizione favorevole per mettere su famiglia.

Elena Morali, tuttavia, confessa di non avere alcuna intenzione di avere figli. La sua decisione pare essere perentoria, e la showgirl decide anche di argomentarla sottolineando come la scelta di diventare mamma sia esclusivamente sua. “Non esiste un “orario” per fare figli ma soprattutto non esiste che sia una donna a chiedere ad un’altra donna di farli”, scrive la Morali. Poi evidenzia come la vita possa valere la pena di essere vissuta anche senza avere figli. “Non esiste che una donna si senta in doverne di farne, ci sono persone che stanno benissimo anche senza, che hanno una vita meravigliosa anche se non desiderano figli.”

“Per non parlare del fatto che molte di queste donne che vengono qui a fare queste domande (di cui a me poco frega perché sinceramente non desidero bambini ma solo animali) hanno figli di cui nemmeno si curano”, continua la Morali. Poi esprime solidarietà per tutte coloro che invece desiderano procreare ma hanno difficoltà nel farlo. “Però ci tengo a farvi capire che ci sono persone (come alcune mie amiche) che non riescono ad avere figli e questa domanda le fa soffrire.”