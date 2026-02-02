Sanremo 2026: quando escono i testi delle canzoni

Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e cresce la febbre per le canzoni in gara: ecco quando escono i testi.

In scena dal 24 al 28 febbraio 2026, il Festival di Sanremo continua a essere uno degli appuntamenti televisivi più importanti del Paese. Solo in quei giorni, la Rai registra ascolti da capogiro: tutti gli italiani sono davanti alla tv e non potrebbe essere altrimenti. Scopriamo quando escono i testi delle canzoni in gara

Quando escono i testi delle canzoni di Sanremo 2026

C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2026, in diretta dalla città dei fiori e in televisione su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. Non solo musica, in ballo ci sono tante altre cose: dal FantaSanremo agli spettacoli di Costa Toscana, passando per i look degli artisti. Ovviamente, protagoniste indiscusse della kermesse sono le canzoni, ma quando escono i testi?

Come vuole la tradizione, i brani in gara a Sanremo vengono pubblicati in esclusiva dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Il settimanale dedica un numero speciale alla kermesse musicale e al suo interno ci sono tutti i testi integrali delle canzoni. Per il 2026, sarà in edicola a partire da lunedì 17 febbraio.

Sanremo 2026: titoli e autori delle canzoni in gara

A Sanremo 2026 ci sono 30 artisti in gara e altrettante canzoni. Di seguito, la lista dei Big con relativi brani e autori: