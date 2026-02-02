Sanremo 2026: quando escono i testi delle canzoni

Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e cresce la febbre per le canzoni in gara: ecco quando escono i testi.
In scena dal 24 al 28 febbraio 2026, il Festival di Sanremo continua a essere uno degli appuntamenti televisivi più importanti del Paese. Solo in quei giorni, la Rai registra ascolti da capogiro: tutti gli italiani sono davanti alla tv e non potrebbe essere altrimenti. Scopriamo quando escono i testi delle canzoni in gara
Quando escono i testi delle canzoni di Sanremo 2026
C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2026, in diretta dalla città dei fiori e in televisione su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. Non solo musica, in ballo ci sono tante altre cose: dal FantaSanremo agli spettacoli di Costa Toscana, passando per i look degli artisti. Ovviamente, protagoniste indiscusse della kermesse sono le canzoni, ma quando escono i testi?
Come vuole la tradizione, i brani in gara a Sanremo vengono pubblicati in esclusiva dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Il settimanale dedica un numero speciale alla kermesse musicale e al suo interno ci sono tutti i testi integrali delle canzoni. Per il 2026, sarà in edicola a partire da lunedì 17 febbraio.
Sanremo 2026: titoli e autori delle canzoni in gara
A Sanremo 2026 ci sono 30 artisti in gara e altrettante canzoni. Di seguito, la lista dei Big con relativi brani e autori:
- Arisa – Magica favola, scritto e prodotto da Arisa, Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli (in arte Galeffi), Fabio Dalè e Carlo Frigerio (duo di produttori chiamati Mamakass);
- Bambole di Pezza – Resta con me, scritto da Martina “Cleo” Ungarelli, Dani (Daniela) Piccirillo, Caterina Alessandra “Kaj” Dolci, Federica “Xina”, Rossi e Lisa “Morgana” Cerri assieme a Nesli, Simone Borrelli e Andrea Spigaroli;
- Chiello – Ti penso sempre, scritto da Chiello con Tommaso Ottomano, Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni;
- Dargen D’Amico – Ai ai, scritto da Dargen D’Amico con Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio, Pietro Bagni (Vago XVII);
- Ditonellapiaga – Che fastidio!, scritto da Ditonellapiaga e Davide Castroni, con Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni;
- Eddie Brock – Avvoltoi, scritto da Eddie Brock con Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone;
- Elettra Lamborghini – Voilà, scritto da Edwyn Roberts, Andrea Bonomo e Pietro Celona (in arte CELO);
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare, scritto da Enrico Nigiotti con Pacifico e Fabiano Pagnozzi;
- Ermal Meta – Stella stellina, scritto da Ermal Meta con Dario Faini (Dardust) e Gianni Pollex;
- Fedez & Masini – Male necessario, scritto da Fedez, Marco Masini, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Antonio Iammarino e Nicola Lazzarin (Cripo)
- Francesco Renga – Il meglio di me, scritto da Francesco Renga con Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì e Davide Sartore.
- Fulminacci – Stupida sfortuna di Fulminacci;
- J-Ax – Italia starter pack, scritto da J-Ax, Andrea Bonomo e Lorenzo Buso:
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine, scritto da LDA, Aka 7even, Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino;
- Leo Gassmann – Naturale, scritto da Leo Gassmann con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali;
- Levante – Sei tu, di Levante;
- Luchè – Labirinto,scritto da Luché con Davide Petrella, Rosario Castagnola;
- Malika Ayane – Animali notturni, scritto da Malika Ayane, Edwyn Roberts, Stefano Marletta, Giordano Cremona e Federico Mercuri (Merk & Kremont) e Luca Faraone;
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me, scritto da Mara Sattei, Davide Mattei (thasup), Alessandro Donadei e Enrico Brun;
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta, di Maria Antonietta e Colombre;
- Michele Bravi – Prima o poi, scritta da Michele Bravi con Rondine e Gianmarco Grande;
- Nayt – Prima che, di Nayt;
- Patty Pravo – Opera, scritto da Giovanni Caccamo;
- Raf – Ora e per sempre, scritto da Raf con Samuele Riefoli;
- Sal Da Vinci – Per sempre sì, scritto da Sal Da Vinci, Francesco Sorrentino (Francesco Da Vinci), Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont, Eugenio Maimone;
- Samurai Jay – Ossessione, scritto da Samurai Jay, Salvatore Sellitti, Luca Stocco e Vittorio Coppola;
- Sayf – Tu mi piaci tanto, scritto da Sayf con Luca Di Blasi e Giorgio De Lauri;
- Serena Brancale – Qui con me, scritto da Serena Brancale con Carlo Avarello, Noemi Bruno, Fiat 131, Salvatore Mineo, Fabio Barnaba;
- Tommaso Paradiso – I romantici, scritto da Tommaso Paradiso con Davide Petrella e Davide Simonetta;
- Tredici Pietro – Uomo che cade, scritto da Tredici Pietro con Dimartino e Marco Spaggiari.