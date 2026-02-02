Essere una donna di Anna Tatangelo torna virale, il significato: “Io non sono una ciliegia”

“Essere una donna” di Anna Tatangelo torna virale su TikTok nel 2026: ecco il significato e il testo completo della canzone.

Pubblicata il 3 marzo 2006 come quarto singolo estratto dall’album Ragazza di periferia, “Essere una donna” è una canzone interpretata da Anna Tatangelo, scritta da Mogol e composta da Gigi D’Alessio. Presentata al Festival di Sanremo 2006, si classifica prima nella categoria “Donne” e terza nella classifica generale. Dopo anni di successo, il brano è tornato improvvisamente virale a inizio 2026 su TikTok, grazie a una frase che ha colpito profondamente utenti vecchi e nuovi.

Essere una donna di Anna Tatangelo: significato della canzone

A distanza di vent’anni dalla sua uscita, “Essere una donna” è tornata al centro dell’attenzione grazie a TikTok, dove la frase “Io non sono una ciliegia” è diventata virale. Questo verso, contenuto nella prima parte della canzone, ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti, che l’hanno reinterpretato come un simbolo di emancipazione e rifiuto degli stereotipi.

Il brano mette in luce la condizione della donna nella società, spesso vittima di sguardi invadenti, giudizi superficiali e ruoli imposti, ma al tempo stesso capace di amare, soffrire, resistere e farsi rispettare.

Il ritornello cantato Anna Tatangelo da rafforza questa visione: “Essere una donna / non vuol dire riempire solo una minigonna / non vuol dire credere a chiunque se ti inganna / essere una donna è di più“. Il messaggio è chiaro: l’essere donna non si limita all’aspetto esteriore o al ruolo che la società impone, ma si esprime nella capacità di amare, di consolare, di lottare e di essere vera.

Ecco, a seguire, il video della canzone:

Essere una donna di Anna Tatangelo: testo della canzone

Con quegli occhi attenti

Come spilli ardenti

Mi frughi

Come un lupo attendi

Dentro l’anima discendi

Indaghi sempre più

