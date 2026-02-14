Sanremo 2026 sta scaldando i motori e arrivano puntuali i primi gossip sui protagonisti, tra strani riti scaramantici e dimagrimenti ambigui.

Il Festival di Sanremo 2026 sta per entrare nel vivo e, in attesa della prima serata, iniziano a uscire i primi gossip sui protagonisti della kermesse. Tra strani riti scaramantici e la moda ‘sempre verde’ di non indossare biancheria intima, possiamo ammettere che ne vedremo delle belle.

Sanremo 2026: i gossip più esplosivi sui protagonisti

Da martedì 24 a sabato 28 febbraio, l’Italia si ferma per il Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti è al lavoro da mesi per portare in scena uno show degno di nota e, stando ai primi gossip sui protagonisti della kermesse, lo spettacolo promette bene. A lanciare queste indiscrezioni esplosive, quattro per essere esatti, è stato il giornalista Alberto Dandolo per Dagospia.

La prima news bomba riguarda Elettra Lamborghini, all’Ariston per la seconda volta dopo il debutto del 2020 con Musica (E Il Resto Scompare). Si legge: “SOS! Qualcuno chiami la Croce Verde per lo staff di Elettra Lamborghini! La rampolla in gara a Sanremo già sta facendo impazzire con le sue bizze sarte, truccatori, parrucchieri, stylist, uffici stampa e autisti vari! Qualcuno li salvi!“.

Dandolo non ha aggiunto troppi dettagli, ma almeno ha fatto il nome della cantante protagonista del gossip. Con le altre indiscrezioni, invece, ha lasciato spazio all’immaginazione. Nel suo secondo “indovinello”, parla di una cantante che “ha avuto un dimagrimento in tempi record” che, a suo dire, è frutto degli “ormai celebri siringoni antidiabetici“.

Sanremo 2026: riti scaramantici e niente biancheria intima

I gossip su Sanremo 2026 lanciati da Dandolo proseguono con un’altra artista che, sempre a suo dire, si presenterà sul palco dell’Ariston solo dopo aver eseguito uno strano rito scaramantico. Si legge: “Quale cantante donna in gara a Sanremo per tutte e cinque le sere per scaramanzia salirà sul palco senza intimo e solo dopo essersi fatta un lungo impacco all’essenza di rosa canina? Pare che sia un rito che le porta fortuna!“.

Considerando che si parla solo di donne e che solo l’identità di una artista è stata svelata, il toto nomi è aperto. Chi saranno le protagoniste delle altre indiscrezioni? Al momento, solo un altro gossip è certo: Sabrina Ferilli sarà a Sanremo 2026. Non sappiamo se sarà in presenza o in collegamento, ma la sua partecipazione è fuori dubbio.