Il 15 febbraio è San Faustino, la festa dei single. Vediamo qualche idea per festeggiare, da sole o insieme alle amiche.

Il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. Per accontentare tutti coloro che non sono felicemente fidanzati o sposati, c’è San Faustino, la festa dei single, che cade il giorno successivo.

In realtà, il Santo del giorno non ha nulla a che fare con i single, ma il suo nome, secondo la tradizione, rende il 15 febbraio un giorno “fausto”, favorevole agli incontri amorosi. Da qui l’idea di festeggiare il giorno dei single, che dovrebbero trovare l’anima gemella. Che sia vostra intenzione o meno incontrare qualcuno, San Faustino è pur sempre un’ottima occasione per divertirsi. Non sapete cosa fare? Ecco qualche suggerimento…

San Faustino: cosa fare da sole e con le amiche

San Faustino

1. Giornata di shopping. Fare compere è il miglior antistress, quindi perché non prendersi una giornata libera, da dedicare interamente allo shopping? Potete andare da sole, o meglio ancora con le vostre amiche.

2. Cena con le amiche. Gli innamorati festeggiano San Valentino con una cena romantica, che ne dite di fare lo stesso con le vostre amiche a San Faustino? Ovviamente, dovete essere tutte single.

3. Nottata in discoteca. Dopo la cena, proseguite la serata in discoteca e scatenatevi! Non ci sarà nessun fidanzato a farvi una scenata di gelosia il mattino dopo.

4. Pigiama party. Se non siete tipe da discoteca, organizzate a casa di una di voi un pigiama party, come quando eravate delle ragazzine. Dedicatevi a trattamenti beauty, chiacchiere e tante risate.

5. Relax alla spa. Sia voi che le vostre amiche avete bisogno di una giornata di relax? Andate tutte in una spa o in un centro benessere.

6. Viaggio per sole donne. Se potete permettervelo, prendetevi tutto il week-end per fare un viaggio, da sole o con le amiche, rigorosamente senza uomini!

