Dopo l’annuncio dei Big di Sanremo 2025 parte l’indiscrezione: screzi tra cantanti, non solo Tony Effe e Fedez.

La scelta dei Big in gara di Sanremo 2025 sta facendo molto discutere. Con gli artisti scelti per la prossima edizione della kermesse, si preannuncia un Festival infuocato! Non solo il Codacons ha diffidato Carlo Conti sulla scelta dei cantanti e minacciato azioni legali per non fare esibire artisti rap e trap, ma ci sono anche altre questioni che stanno facendo chiacchierare i social.

In particolare, ha attirato l’attenzione la scelta di artisti che negli ultimi mesi avrebbero avuto degli screzi. Tra questi impossibile non pensare a Fedez e Tony Effe, protagonisti di uno dei dissing più infuocati della storia della musica italiana. Ma le tensioni non ci sono solamente tra questi due artisti. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2025: tensioni dietro le quinte

Un retroscena inaspettato riguarda Rkomi e Irama, due cantanti che sembrano aver vissuto una frattura dopo una lunga collaborazione.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, le voci che circolano parlano di un litigio significativo tra Rkomi e Irama, scoppiato durante il loro tour.

Qui l’indiscrezione lanciata da Parpiglia.

ANTICIPAZIONE NEWS LETTER

NON CORRE BUON SANGUE TRA RKOMI E IRAMA DOPO UN GROSSO LITIGIO DURANTE

IL TOUR . CREDETEMI E’IL FESTIVAL DEL ‘DISSING’ #Sanremo2025 — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 1, 2024

I due cantanti, che hanno collaborato insieme in passato per la realizzazione di brani come Luna Piena e 5 Gocce, avrebbero avuto divergenze di carattere professionale che hanno minato la loro amicizia. Nonostante la stima reciproca che hanno sempre dichiarato, la tensione sembra essere palpabile.

Rkomi e Irama: dalla collaborazione alla separazione

Rkomi e Irama sono amici di vecchia data, ma la loro forte personalità potrebbe aver causato degli attriti. Durante la realizzazione del loro album No Stress, Rkomi aveva ammesso che, nonostante le differenze, i due erano riusciti a trovare un equilibrio creativo. Tuttavia, le divergenze, mai specificate, continuano a rimanere un mistero che alimenta le speculazioni in vista della loro partecipazione a Sanremo 2025.

Rkomi ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Insuperabile, mentre Irama ha calcato il palco dell’Ariston in diverse edizioni, dal debutto nel 2016 a Sanremo Giovani, fino alla sua ultima presenza nel 2024.