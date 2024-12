Ballando con le stelle ha un nuovo infortunio: Samuel Peron, appena entrato in gara per sostituire Madonia, si è fatto male.

Quella di quest’anno è forse l’edizione con più infortuni nella storia di Ballando con le stelle. Tra costole rotte, ritiri e cadute, ormai quella di quest’anno si sta conquistando il titolo della stagione più sfortunata della storia del programma.

Dopo Sonia Bruganelli, Nina Zilli e Anastasia Kuzmina, adesso è anche il turno di Samuel Peron, il ballerino che solamente la scorsa settimana è entrato in gara per sostituire Angelo Madonia, allontanato dal programma dalla Rai.

Ballando con le stelle: Federica Pellegrini di nuovo sola

Non è stato un percorso fortunato quello di Federica Pellegrini che, dopo aver perso l’insegnante di ballo la scorsa settimana, ora si ritrova nuovamente in difficoltà.

Dopo l’addio forzato al suo ex partner Angelo Madonia, la campionessa di nuoto si era trovata un nuovo compagno di ballo: Samuel Peron. Tuttavia, un imprevisto infortunio al ginocchio di Peron, come riportato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, ha messo in discussione la sua partecipazione alla prossima puntata del programma.

Qui il video dopo l’esibizione di sabato.

Il nuovo partner di ballo, Samuel Peron, avrebbe subito uno strappo al polpaccio durante le prove, mettendo a rischio la sua performance nel programma.

Ballando con le stelle: la reazione di Pellegrini

Intervistata da Striscia la Notizia, Pellegrini ha espresso il suo disappunto per gli atteggiamenti di Madonia durante la sua esperienza nel programma. In particolare, aveva notato come il suo ex compagno di ballo si distraesse guardando la compagna, Sonia Bruganelli.

Nonostante le difficoltà, la “Divina” sembra determinata a non lasciarsi abbattere. La situazione attuale, però, solleva diverse domande: riuscirà Samuel Peron a recuperare in tempo per la performance della prossima puntata? Se non fosse possibile, chi sarà il prossimo partner di ballo per Pellegrini?

L’infortunio di Peron potrebbe significare un altro cambiamento per la campionessa.