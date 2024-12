Maura Paparo a Verissimo si confessa: la malattia tenuta nascosta e l’inaspettato legame d’amicizia con Garrison.

Maura Paparo, ex insegnante di danza di Amici e coreografa si è raccontata con grande emozione durante la puntata di Verissimo andata in onda il 30 novembre 2024. L’ex protagonista del talent show di Canale 5 ha condiviso un capitolo difficile della sua vita, che l’ha vista affrontare un tumore al seno. In un’intervista a Silvia Toffanin, Maura ha svelato il suo percorso di malattia. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Maura Paparo: il racconto straziante della malattia

“Mi sono ammalata di tumore, ma non ho detto nulla ai miei genitori“, ha dichiarato la Paparo a Silvia Toffanin.

La coreografa ha rivelato il peso di un momento già segnato dalla malattia dei suoi genitori. “Non erano nelle condizioni di affrontare anche questa preoccupazione” ha aggiunto con commozione. L’ex insegnante ha raccontato quanto sia stato difficile questo periodo, ma anche come sia riuscita a trovare forza e coraggio, supportata dalla sua famiglia e dagli amici più cari.

Qui il video dell’intervista.

Durante la malattia, l’insegnante di danza ha voluto proteggere la figlia Carolina: “Ho sempre cercato di non farle mai pesare nulla e credo di essere riuscita a non trasmetterle quest’ansia“.

Ma come sta adesso? Paparo ha rivelato: “Oggi sto bene, faccio i controlli ogni sei mesi, ogni volta ho un po’ di ansia, ma la affronto serenamente“.

Nonostante le difficoltà, Maura Paparo ha voluto lanciare un messaggio positivo alle donne: “Ho scoperto la mia malattia grazie ai controlli regolari, e sono riuscita a prendere in tempo una situazione che sarebbe potuta essere molto più grave“.

Oggi, grazie alla sua costanza e al supporto ricevuto, Maura è tornata a vivere serenamente, affrontando ogni controllo con la speranza di non dover più rivivere quei momenti.

Il rapporto speciale con Garrison

Un altro aspetto molto toccante della storia di Maura Paparo riguarda il suo rapporto speciale con Garrison, collega e amico di lunga data. Il coreografo, visibilmente commosso, ha ricordato quanto Maura sia stata importante nella sua vita: “Per me è stata una mamma, una sorella, una fidanzata“, ha dichiarato.

Maura, con un sorriso, ha ironizzato su questo legame speciale, affermando che a volte sembra essere la “badante” di Garrison, vista la sua tendenza a sparire e non rispondere al telefono. “Ogni tanto mi fa arrabbiare, ma abbiamo una grandissima amicizia“, ha concluso.