La 72esima del Festival di Sanremo si chiude, come sempre, con una grande celebrazione della musica italiana e con il vincitore assoluto, annunciato a gran voce da Amadeus, e con la partecipazione di Sabrina Ferilli, co-conduttrice della serata. A portare a casa il secondo posto insieme al Premio Bigazzi, dopo una battaglia serrata e 21 anni di assenza dal palco più importante d’Italia, è stata Elisa con il brano “O forse sei tu”.

Festival di Sanremo 2022: share e successi

Con il ritorno del pubblico all’Ariston, che nel 2021 a causa della restrizioni Covid era stato sostituito da palloncini. Gli ascolti hanno dato ragione al conduttore e direttore artistico Amadeus, visto che lo share è sempre stato molto alto nelle diverse serata, toccando picchi che non si vedevano dagli anni ’90.

Gli ospiti, sopra le aspettative, con l’ironica e la comicità di Fiorello nella prima puntata e Checco Zalone successivamente, e indimenticabile la grande voce e performance dei Maneskin, di Laura Pausini, di Cesare Cremonini e Marco Mengoni tra gli altri.

La scelta delle co-conduttrici, una per serata, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli ha dato un segnale di rinnovamento, con volti nuovi, ma anche di tradizione con grandi interpreti del cinema e della tv. L’ultima serata è stata un trionfo anche nel ricordo del grandissimo Lucio Dalla e dell’ indimenticabile Raffaella Carrà. La scelta dei 25 cantanti in gara, ha spazziato in tutte le età anagrafiche, con la condivisione dello stesso palco di mostri sacri della musica italiana come Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi, e di nuove leve come Blanco, Sangiovanni, Aka 7even, Matteo Romano e altri. In mezzo tanti artisti dal grande talento e dai grandi successi, sanremesi e non.

Un’edizione da ricordare insomma, con la speranza che Amadeus accetti la guida del Festival anche per il quarto anno consecutivo.

