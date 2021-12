I concorrenti che parteciperanno a Sanremo 2022 sono stati annunciati, ma sono tantissimi i nomi esclusi quest’anno, tra cui anche cantanti molto importanti.

Amadeus ha ufficialmente annunciato i nomi che parteciperanno a Sanremo 2022, ma alcuni esclusi hanno subito condiviso il loro rammarico. Oltre a Pago e ai Jalisse, che sono quelli che hanno pubblicato il loro sfogo sui social, sono un centinaio quelli che non sono passati alle selezioni.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Come ogni anno, sono tantissime le canzoni che vengono sottoposte al veto del direttore artistico, che quest’anno per la terza volta è Amadeus. Tra i nomi, però, che hanno tentato di partecipare a Sanremo 2022 ce ne sono alcuni molto in vista, che sembra assurdo siano stati esclusi.

Gli esclusi di quest’anno

Tra questi c’è Ron, il cui disco nuovo uscirà il prossimo gennaio, a cui a quanto pare è andata male. Poi, esclusi anche Giovanni Caccamo e Leo Gassmann, che ha presentato un singolo scritto niente di meno che da Eros Ramazzotti. Tra i nomi più in vista anche Anna Tatangelo e Bianca Atzei, che in questo ultimo anno si sono rinnovate, pubblicando singoli diversi dalle loro precedenti versioni.

Anche Marco Masini, Red Canzian, Mietta, Patty Pravo, Simona Molinari e Dolcenera hanno presentato un brano che purtroppo è stato scartato.

Stesso destino anche per la talentuosa Nina Zilli e per l’astro nascente dell’indie italiano Ariete, che quest’estate ha letteralmente spopolato in radio.

Tra le band escluse da Sanremo 2022 ci sono i The Kolors, gli Eugenio in Via di Gioia che sarebbero saliti sul palco con Elio, i Matia Bazar e come già sappiamo i Jalisse.

Riproduzione riservata © 2021 - DG