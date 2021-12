La presenza di Kabir Bedi è stata spoilerata dalla giornalista del TG5 Cesara Buonamici durante un collegamento con il GF Vip 6 e Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni di Cesara Buonamici

“Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?“, ha domandato la Buonamici. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?”. A questo punto, Alfonso Signorini risponde: “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo“. La giornalista, no contenta continua: “Ma dammi un’altra notizia, ma non arriva Pippo Baudo per Katia?”. Quest’ultima affermazione potrebbe non essere vera o parte di uno scherzo della giornalista ma che Kabir Bedi possa entrare nella Casa del GF Vip 6 sembra reale, considerando la reazione del conduttore. Non è male l’attore come concorrente e potrebbe portare un po’ di ventata fresca al reality. Ne avremo presto la conferma, nel frattempo Signorini si prepara ad un’altra scoppiettante diretta.

