Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di stasera a Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano: nuovi reportage su cronaca, politica e attualità.

Mario Giordano condurrà una nuova puntata di Fuori dal coro, il talk show atipico con uno sguardo sull’attualità, la cronaca e la politica. Non mancheranno reportage sul Super Green Pass e altri argomenti scottanti in agenda.

I reportage della puntata di stasera a Fuori dal coro

Dalle anticipazioni di 361 Magazine si legge: “Oggi, ‪martedì 7 dicembre, in prima serata su Retequattro, al centro dell’ultimo appuntamento stagionale con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano, ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo – pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021 – per proseguire con molti altri casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli abusivi.“

Inoltre, la puntata di incentrerà anche sul Super Green Pass e sui controlli previsti in tutta Italia questa settimana. Si tornerà anche a parlare del fenomeno delle baby gang che si sta sempre più espandendo.

