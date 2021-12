Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Matteo Ranieri festeggia il suo compleanno, mentre Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere.

La puntata di oggi a Uomini e Donne sarà ricca di sorprese, secondo le indiscrezioni che circolano sul web. Matteo Ranieri avrà una bellissima sorpresa da parte della redazione e Gemma Galgani potrebbe conoscere la sua nuova fiamma molto presto.

Cosa accadrà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

Matteo Ranieri compie gli anni e la redazione di Uomini e Donne ha pensato di organizzare una piccola festicciola per lui. Il timido tronista è stato molto coccolato ma non è riuscito a venire del tutto fuori ancora. L’ex di Sophie Codegoni non ha parlato molto fino ad oggi e non sembra aver ancora trovato la corteggiatrice che l’ha colpito. Per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani è di nuovo collegata da casa ma un cavaliere l’aspetta in studio per poterla conoscere dal vivo, sarà la volta buona per la dama torinese? Intanto Isabella e Fabio potrebbero uscire finalmente dallo studio insieme. I due si sono piaciuti sempre di più e hanno deciso di proseguire il loro percorso al di fuori delle telecamere. Roberta è sempre più vicina alla scelta tra Samuele e Luca, chi sceglierà?

