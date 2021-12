Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + a dicembre 2021: come sempre tante novità, tra le più attese c’è The Book of Boba Fett.

Come tutte le piattaforme di contenuti streaming, anche Disney + di mese in mese aggiorna il proprio catalogo con nuove serie TV e nuovi film. Il mese di dicembre è all’insegna del mondo di Star Wars, da mercoledì 29 arriva infatti l serie TV spinoff The Book of Boba Fett. E poi non mancheranno i nuovi episodi di Hawkeye. Vediamo ora nel dettaglio tutte le novità.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Disney +: le serie TV in uscita a dicembre 2021

Ecco le serie TV in uscita su Disney+ nel mese di dicembre del 2021, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

Venerdì 3 dicembre

Miraculous: le Storie di Ladybug e Chat Noir (4 stagioni)

The Hot Zone. Area di contagio

Alaska. Animal Rescue

L’uomo di casa (stagioni da 1 a 9 – Catalogo Star)

The Glades (stagioni da 1 a 4 – Catalogo Star)

Mercoledì 8 dicembre

Benvenuto sulla terra

Vida Perfecta

Ducktales (Stagione 3)

Harrow (Stagioni da 1 a 3)

Mercoledì 15 dicembre

Foodtastic

Mercoledì 22 dicembre

Sidney to the Max (stagione 2)

Elena di Avalor 3

Mercoledì 29 dicembre

Star Wars: The Book of Boba Fett

Disney +: i film in uscita a dicembre 2021

Ecco i film in uscita su Disney+ nel mese di dicembre del 2021, compresi quelli che sono disponibili sul catalogo Star:

Mercoledì 1 dicembre

The Last Duel

Venerdì 3 dicembre

20/20: The most magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World

Diario di una schiava

Canto di Natale di Topolino

Le colline hanno gli occhi 2

Diverso da chi? (Catalogo Star)

Boris (Catalogo Star)

La Matassa (Catalogo Star)

Il 7 e l’8 (Catalogo Star)

Anche se è amore non si vede (Catalogo Star)

Andiamo a quel paese (Catalogo Star)

Venerdì 10 dicembre

Un Natale per Paperino

Downhill

Mercoledì 15 dicembre

Ron – Un amico fuori programma

Evita

Mercoledì 22 dicembre

The Wonder Years

Natale… di nuovo?

Venerdì 24 dicembre

Natale… di nuovo?

Small Potatoes: Who Killed USFL

Venerdì 31 dicembre

The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi

No Crossover: The Tria Allen Inverson

Fonte foto: https://www.facebook.com/StarWars.it

Riproduzione riservata © 2021 - DG