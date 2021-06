Destinazione italiana amatissima, il Salento incanta tra mare, cibo e cultura. E per viverlo al meglio ecco di cosa abbiamo bisogno in valigia.

Avete voglia di un mambo salentino oppure un reggae in spiaggia? Destinazione allora Salento, meta di riferimento per chi sogna una vacanza all’insegna del mare e del relax, magari sognando i Caraibi ma scoprendo di non dover andare troppo lontano. La varietà di spiagge, l’acqua cristallina e anfratti rocciosi meravigliosi esotici sono il punto di forza di una penisola dove una volta che ci arrivi non desideri altro se non tornarci anche l’anno successivo.

Si tratta infatti di una zona della Puglia dove è possibile ancora scoprire i paesaggi autentici della Puglia e dove l’ospitalità degli abitanti fa sentire chiunque arrivi come se avesse vissuto in quei luoghi da sempre. E allora, facciamo la valigia, giochiamo con i nostri look e godiamoci la nostra prossima vacanza in Salento.

Vacanze in Salento: cosa portare in valigia? Abitini chic da mare e bikini dalle stampe esotiche

Lu sole lu mare lu ientu, ovvero Sole, mare e vento, sono le tre parole magiche con cui i salentini e chiunque abbia viaggiato in Salento vi descrive questa terra, e sarà proprio questo motto ad aiutarci a preparare la nostra valigia perfetta.

– Osate con i bikini, soprattutto con le stampe: animalier, un classico, ma anche esotiche, meglio ancora quelle super colorate con palme e fiori grandi, a cui abbinare parei, shorts, gonne, tutti quei capi mare indispensabili per vivere pienamente, dalla mattina alla sera le spiagge salentine.

– Seppure girerete da una spiaggia all’altra, sicuramente ci sarà quella che vi ruberà il cuore e dove trascorrete il resto della giornata, e quindi dove farete anche l’aperitivo. Per quest’occasione sono tanti i bikini, ma anche i costumi interi che abbinati ad una gonna lunga pareo saranno un outfit perfetto, oppure abitini chic di lino o in cotone floreali che andranno bene anche alla sera.

Se oltre a mete dove mare, movida e divertimento sono all’ordine del giorno, deciderete di dedicare qualche giornata a visitare bellezze paesaggistiche come Alberobello, ricordate di puntare su un comfy look easy chic: shorts di jeans e un top leggero o crochet, per un look più wilde e chic, torneranno sempre molto utili.

Accessori da portare in valigia: sandali bassi, infradito e cappelli

La nostra valigia quindi sarà prettamente concentrata su un abbigliamento moda mare, all’insegna del relax e della comodità, che fa rima con scarpe comodissime: flip flop, ciabatte di gomma ed infradito colorate, floreali saranno perfette da abbinare ai nostri look mare. E non dimenticate cappelli a falda larga o alla pescatore per le più sportive, perché il sole il Salento non picchia poco.

E per rendere la valigia smart e leggera, per escursioni e spostamenti i sandali bassi modello Birkenstock saranno il vostro passaporto: perfetto per il tour spiagge on the road sia per eventuali escursioni tra le meravigliose bellezze salentine.