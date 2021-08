L’ex calciatore Rosario Schiattarella è stato stroncato da un infarto a 55 anni mentre faceva jogging.

Rosario Schiattarella, noto per essere stato per anni un calciatore delle squadre del Marano calcio e del San Rocco, è scomparso a 55 anni mentre faceva jogging nella zona nord di Napoli. I presenti hanno allertato subito il 118, ma purtroppo per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare.

Rosario Schiattarella è morto

Il 28 agosto a 55 anni si è spento l’ex calciatore Rosario Schiattarella: l’uomo stava facendo jogging per strada in via San Rocco quando sarebbe stato colpito dal malore, e subito diverse persone presenti sul posto avrebbero allertato i soccorsi.

L’arrivo tempestivo dell’ambulanza e dei sanitari non sarebbe servito però a salvare la vita all’ex calciatore, che è deceduto sul luogo in mezzo allo shock degli astanti nonostante gli siano state praticate le manovre di pronto soccorso. In tanti tra amici, colleghi e familiari hanno espresso via social il loro rammarico per la scomparsa dell’ex calciatore, che aveva militano nelle squadre del Marano calcio e del San Rocco e che non aveva abbandonato l’attività sportiva neanche dopo aver detto addio alla carriera di calciatore (e infatti sembra che andasse a correre quasi quotidianamente). Al momento sembra che a causare la morte dell’ex calciatore sia stato un infarto fulminante e che per lui non ci sia stato nulla da fare.

Il dolore dei familiari

Alcuni familiari dell’ex calciatore, allertati dai soccorritori, sarebbero subito accorsi sul luogo dove purtroppo sono stati messi al corrente della tragica fine di Rosario Schiattarella. Dopo il suo ritiro dall’attività sportiva l’ex calciatore era rimasto un volto molto conosciuto nella sua città e in queste ore sono in tanti a dedicargli messaggi d’affetto e di cordoglio attraverso i social. L’ex calciatore lascia la moglie Maria e le due figlie, Sara e Laura.

