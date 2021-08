La showgirl Belen Rodriguez è stata ripresa da suo figlio Santiago, che l’ha sgridata per i troppi “selfie” con telefonino.

Mentre realizzava alcune stories via social Belen Rodriguez è stata ripresa da suo figlio Santiago, che l’ha redarguita affermando: “Ti fai tremila foto al giorno!”. La showgirl ha replicato negando quando detto da suo figlio, che è presto tornato a insistere: “Eh ma come no. Ho contato trecento foto e ancora del 2021″. Il siparietto tra madre e figlio ha scatenato l’ilarità dei fan, impazienti di conoscere ulteriori dettagli sulla famiglia di Belen e il suo nuovo arrivo: la piccola Luna Marì.

Il piccolo Santiago De Martino, nato nel 2013, ha ripreso scherzosamente sua madre Belen scatenando l’ilarità dei social. Belen ha sempre condiviso volentieri i momenti di gioco con suo figlio, e recentemente la showgirl ha anche confessato quanto Santiago sia stato un tenero fratello maggiore con la piccola Luna Marì, sua seconda figlia (nata lo scorso 12 luglio). Proprio Santiago avrebbe chiesto a sua madre di regalarle un fratellino o una sorellina dopo l’inizio della sua storia con Antonino Spinalbese:

“Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore’ e, allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?“, aveva dichiarato a Chi la showgirl.

La nascita di Luna Marì

Dopo la nascita della piccola Luna Marì Belen e la sua famiglia si sono trasferiti per l’estate in una lussuosa villa sull’Isola di Albarella, dove la showgirl ha potuto trascorrere le prime settimane post-parto in assoluta privacy insieme alle persone a lei più care.