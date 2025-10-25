Rosamunde Pilcher, L’amore è imprevedibile: trama, cast, trailer, location e curiosità

Rosamunde Pilcher, L’amore è imprevedibile è perfetto per una serata “tv e divano”: ecco trama, cast, trailer, location e curiosità.

Se volete trascorrere una serata in tranquillità, con un film sentimentale che garantisce il lieto fine, Rosamunde Pilcher, L’amore è imprevedibile fa per voi. La trama è attuale come non mai e il cast è eccellente. Scopriamo trailer, location e curiosità.

Rosamunde Pilcher, L’amore è imprevedibile: trama, cast e trailer

Uscito nel 2022 con il titolo in lingua tedesca Liebe ist unberechenbar, L’amore è imprevedibile è una commedia romantica che permette di trascorrere un paio d’ore in completa spensieratezza. Come da tradizione, le storie della scrittrice britannica Rosamunde Pilcher hanno tutte il lieto fine e anche questa ovviamente non fa eccezione.

La trama ruota attorno a Jamie Butler, una manager di un’applicazione per cuori solitari che si chiama Cupid’s Match, che incarica la dottoressa Mary Cameron di sviluppare un nuovo algoritmo. Per riuscire nell’impresa, i due scelgono una coppia, formata da Manda e Zack, e la invita a vivere insieme in una casetta vicino al mare per circa 1 mese. Mary, accompagnata dall’esperto social Paul, deve monitorare l’evoluzione della loro convivenza. Cosa accadrà?

Con la regia di Karola Meeder, L’amore è imprevedibile vanta un cast degno di nota: Maxine Kazis, Tobias van Dieken, Eva Nürnberg, Tobias Schäfer, Julia Bremermann, René Ifrah, Colin Matthews e Alexander Perkins.

Ecco il trailer di Rosamunde Pilcher, L’amore è imprevedibile:

Location e curiosità sul film

Pur non regalando colpi di scena alla stregua di un thriller, di un horror o di un film d’azione, L’amore è imprevedibile ha una trama che tiene incollati allo schermo per tutti i 90 minuti della durata. Rispetto alle altre pellicole della scrittrice britannica, che solitamente sono ambientate in Cornovaglia, questa volta le location sono situate tutte in Germania.