Addio al nubilato, il film è tratto da una storia vera: quella di Chiara Giuntoli

Addio al nubilato è un film con Laura Chiatti e Chiara Francini uscito su Amazon Prime Video: è tratto dalla vera storia di Chiara Giuntoli.

Con le sale cinematografiche chiuse a causa della pandemia di Covid, il 24 febbraio del 2021 su Amazon Prime Video è arrivato Addio al nubilato, commedia diretta da Francesco Apolloni. Il film è in realtà un adattamento cinematografico all’omonimo spettacolo teatrale dello stesso regista romano. Ma il film, nonostante i toni leggeri e divertenti, è anche un omaggio a Chiara Giuntoli, la cui triste storia è in parte raccontata in Addio al Nubilato.

Chi è Chiara Giuntoli: la storia vera che ha ispirato Addio al nubilato

Nel film, un gruppo di amiche che non si vedevano da diverso tempo si riuniscono per l’addio al nubilato di una vecchia compagna di scuola. In realtà, si scopre alla fine, che la loro amica è in realtà morta dopo una lunga malattia e aveva ricevuto in ospedale la proposta di matrimonio dal fidanzato.

E’ quanto accaduto a Chiara Giuntoli, una ragazza toscana di 35 anni morta a causa di un tumore al seno nell’estate del 2020. Due giorni prima di morire, mentre era ricoverata in ospedale, il fidanzato Edoardo Parisi le aveva fatto la proposta di matrimonio con tanto di anello. Purtroppo i due non hanno avuto il tempo di sposarsi.

Addio al nubilato, il film: il cast

Tornando al film Addio al nubilato, le protagoniste sono principalmente quattro: Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko. Sono quattro donne molto diverse tra loro che si ritrovano dopo che non si vedevano dai tempi del liceo.

A interpretare questi quattro personaggi sono, rispettivamente, Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Delle quattro, l’unica che in precedenza aveva già lavorato con Francesco Apolloni: entrambi hanno infatti recitato in Laura non c’è di Antonio Bonifacio.