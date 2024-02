Ecco dove vedere Giovanni Allevi a Sanremo 2024 in streaming: il suo intervento è stato uno dei momenti più toccanti del Festival.

Tra i vari aspetti per cui il Festival di Sanremo 2024 verrà ricordato ci sarà, certamente, l’intervento sul palco del Teatro Ariston del maestro Giovanni Allevi, che nella seconda serata, quella di mercoledì 7 febbraio, è tornato a suonare il pianoforte due anni dopo l’ultima volta, quando era stato costretto a fermarsi a causa di un tumore. Ma oltre che per l’esecuzione del brano al pianoforte, l’intervento di Giovanni Allevi ha colpito e commosso anche per le parole che il musicista ha pronunciato parlando della malattia che lo ha colpito.

Dove vedere Giovanni Allevi in streaming a Sanremo

Se non avete visto l’intervento di Giovanni Allevi al Festival di Sanremo 2024 e volete vederlo (o se più semplicemente volete rivederlo) potrete farlo in streaming grazie a RaiPlay. Sulla piattaforma streaming della Rai è infatti presente la clip della durata di 16 minuti sul ritorno sulle scene del Maestro Giovanni Allevi.

Giovanni Allevi

Per vederla basta collegarsi a RaiPlay, andare nella sezione “Sanremo 2024 – Lo show dell’Ariston” e selezionare proprio il video “Giovanni Allevi a Sanremo 2024″ tra i tanti che sono disponibili.

Ricordiamo che tutti i contenuti presenti su RaiPlay possono essere visti gratuitamente e che si può accedere alla piattaforma on demand, tramite l’app ufficiale o collegandosi al sito www.raiplay.it, da qualsiasi tipo di dispositivo: dal computer, dalla Smart TV, dallo Smartphone o dal tablet.

Nella sezione “Sanremo 2024 – Lo show dell’Ariston” sono inoltre disponibili anche tutti gli altri interventi degli ospiti (ma non solo) andata in scena nel corso della prima serata del Festival. Nella sezione “Sanremo 2024 – Le canzoni in gara” è invece possibile riascoltare tutti i brani e rivedere tutte le 30 esibizioni degli artisti protagonista di questa edizione del Festival di Sanremo.